Qui Faenza. Blacks, amichevole casalinga a porte chiuse contro Imola

Derby della via Emilia per i Blacks, impegnati al PalaCattani nel pomeriggio con l’Andrea Costa Imola, partita che si giocherà a porte chiuse. Un test importante per i faentini che dovranno mostrare altri segnali di crescita per trovare l’identità di squadra in vista del debutto in campionato del 28 in casa di Saronno. La settimana di lavoro è stata positiva anche se non sono mancati i normali acciacchi fisici di inizio stagione dovuti alla preparazione fisica; coach Garelli potrebbe centellinare il minutaggio di qualche giocatore. Con quasi un mese di allenamenti nelle gambe, i Blacks sono chiamati a mostrare buoni automatismi di gioco dopo il positivo test con Ravenna, dove la stanchezza fisica ha annebbiato le idee nel secondo tempo. La marcia di avvicinamento al campionato continuerà mercoledì al PalaCattani con l’amichevole contro l’Olimpia Castel San Pietro (ore 19), poi la trasferta a Jesi il 20. Giovedì è nato il canale Whatsapp dei Raggisolaris (che dal 17 sostituirà l’attuale chat broadcast di Whatsapp) dove saranno pubblicate le notizie sulla società (link per iscriversi nei social e nel sito dei Blacks).

Luca Del Favero