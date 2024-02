Qui Faenza. Blacks in cerca del tris di vittorie. Attesa per il debutto di Begarin

A caccia del tris di vittorie consecutive. I Blacks faranno visita alle 18 alla LuxArm Lumezzane, con l’obiettivo di calare il tris di successi consecutivi, striscia mai ottenuta in stagione, un primo passo per poter scalare la classifica nei restanti due mesi e mezzo di campionato. I faentini si presenteranno con il nuovo acquisto Begarin, play francese chiamato a dare ritmo alla squadra e a mettere nelle migliori condizioni tutti i compagni, e oggi occorrerà davvero un’ottima prestazione del collettivo per vincere, perché Lumezzane sta attraversando un buon momento come dimostrano i 18 punti in classifica, due in meno dei romagnoli. I lombardi hanno cambiato quattro giocatori durante il campionato tra cui lo straniero, puntando sull’esperienza del play Minoli e del pivot Spizzichini, entrambi presenti all’andata nel match vinto dai Blacks 83-63, sulla classe della guardia lituana Vitals, che ha sostituito il finlandese Niemi, e sulla fisicità del pivot Ndzie.

Oltre a loro ci sono tanti altri atleti interessanti come Vecerina, ala da 13.4 punti di media, gli esperti Di Meco, Mastrangelo e Maresca, e il giovane Cecchi, under del 2003 che si sta facendo valere in serie B Nazionale. "Affrontiamo una squadra che è totalmente differente da quella vista all’andata – sottolinea coach Alesssandro Lotesoriere – dove aveva alcune assenze e un roster diverso da quello attuale. In questi mesi sono arrivati giocatori importanti come Vitals, guardia brava nel tirare da fuori e nell’attaccare il canestro, e Ndzie, pivot giovane ma di grande impatto fisico. Questi due insieme a Spizzichini e a Minoli hanno fatto diventare Lumezzane molto fisica e tecnica, che ha lunghe rotazioni e tiratori che possono accendersi in qualsiasi momento. Ha un roster con ottime individualità".

Grande attesa c’è per il debutto di Begarin, voluto fortemente proprio da coach Lotesoriere. "Begarin è una figura che cercavo e l’ho trovata nella serie A2 francese, campionato che conosco molto bene e da dove ho scelto i playmaker nelle ultime due stagioni a Ravenna (Tighlman e Anthony, ndr). Sono sicuro che potrà fare molto bene e che colmerà quel gap nel playmaking che avevamo e che allo stesso tempo porterà esperienza e mentalità. Tante situazioni si sono concatenate in questa settimana e con lui siamo riusciti subito a sopperire all’uscita di Tomasini. Non vedo l’ora di vedere in campo questa nuova squadra".

Luca Del Favero