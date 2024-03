Qui Faenza. I marchigiani vincono da otto turni di fila

Sarà un sabato sera di fuoco per i Blacks, attesi alle 20.30 dal big match al PalaCattani contro la General Contractor Jesi, la squadra più in forma di tutta la B Nazionale. I marchigiani si presenteranno con un biglietto da visita di tutto il rispetto: hanno vinto dodici delle ultime tredici gare disputate, sono in striscia positiva da otto partite, e occupano il terzo posto insieme a San Vendemiano. Statistiche importanti, ma che non devono preoccupare i Raggisolaris, chiamati da oggi fino al 21 aprile a sfruttare al meglio i restanti sei incontri di regular season per poter conquistare un buon piazzamento nei playoff.

La General Contractor ha un ottimo roster che ha cambiato marcia con l’arrivo di Tiberti da Chieti a dicembre (ex di turno insieme a Casagrande) che ha portato dinamismo e sostanza sotto canestri. Altri giocatori di grande livello sono il playmaker Merletto, le guardie Marulli e Bruno e le ali Rossi e Varaschin, ma la forza di Jesi è proprio nel gruppo. "Ci attende un big match in cui il pubblico può fare la differenza non solo a livello numerico, ma soprattutto con il tifo – afferma coach Alessandro Lotesoriere -. Sono certo che i nostri tifosi saranno partecipi e ci inciteranno per quaranta minuti, dandoci quella carica in più per affrontare una squadra forte che sta meritatamente occupando il terzo posto. Se nel girone d’andata Jesi veniva considerata una sorpresa, ora è una big del girone, perché sta mostrando tutto il proprio valore e occupa le primissime posizioni". Anche a livello tattico si preannuncia una gara molto interessante.

"Il punto di forza di Jesi è la solidità difensiva che le permette di essere la miglior difesa del girone con 71 punti subiti, mentre in attacco è la classica squadra di sistema dove ognuno può essere pericoloso in qualsiasi momento. Ha tanti giocatori d’esperienza e di qualità in tutti i reparti e per affrontare al meglio questa partita, dovremo continuare il nostro percorso di crescita dal punto di vista offensivo e avere quella continuità in difesa, che non sempre c’è stata nelle ultime gare".

Grazie all’accordo tra Faenza Basket Project e Raggisolaris, gli abbonati all’E-Work potranno entrare gratis questa sera e quelli dei Blacks potranno assistere gratuitamente al match tra le faentine e Campobasso in programma domani alle 18 al PalaBubani: basterà esibire l’abbonamento all’ingresso per usufruire della promozione.