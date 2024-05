Qui Geas. Lavori in corso ma si ripartirà con la coach Zanotti e senza Arturi

E’ tempo di ricaricar le batterie in casa Geas Sesto San Giovanni dopo una stagione portata avanti in salsa agrodolce. Sicuramente la perla è stata la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia, mentre l’amarezza l’uscita di scena ai quarti di finale contro Campobasso senza riuscire a chiudere la serie dopo aver avuto un paio di match-point per guadagnare di nuovo la semifinale. Non è stato così, ma è da questo che vuole ripartire la compagine rossonera per rientrare ancor più stabilmente nell’elite del basket nazionale.

Quest’anno, poi, i problemi di infortuni sono stati numerosissimi, costringendo per una lunga parte di stagione l’Allianz a giocare con rotazioni cortissime. Ovvio che anche una situazione di questo tipo si è rivelata fatale visto che il fattore campo nei playoff è stato determinato dal quoziente canestri generale (l’andata e il ritorno proprio con Campobasso erano terminati con lo stesso scarto a parti invertite). Situazione da lavori in corso ad oggi, ma certamente ci sarà la coach Cinzia Zanotti sul ponte di comando, mentre sarà, dopo 20 anni, la prima stagione senza Giulia Arturi sul parquet visto che la capitana ha appeso definitivamente le scarpe al chiodo. Da definire la situazione su Tinara Moore che per continuare l’attività gioca anche campionati estivi ed ora è impegnata con le Panteras de Aguascaliente in Messico.

Sandro Pugliese