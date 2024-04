Qui Mens Sana. "Con San Vincenzo la sfida sarà dura»

Archiviata la vittoria al fotofinish in gara1 la Mens Sana già pensa a gara2, in programma domani alle 20 sempre al PalaEstra e sempre contro San Vincenzo. La prima sfida della serie è stata una ‘battaglia’ sportiva incredibile e anche quella di domani potrebbe essere altrettanto tirata. "E’ stata una partita molto difficile – ha detto coach Betti – la bravura è stata crederci quando sembrava impossibile. Bravi anche a tenere difensivamente dopo un primo tempo complesso". Poi sul grande ex Alessandro Magro in tribuna. "Siamo molto amici e sapere che era qui, dove io sono venuto a vederlo quando allenava lui la Mens Sana seppur in altre categorie, è stato emozionante". Domenica è stato decisivo in attacco anche il play Brambilla. "Sono contento della vittoria anche se è stata durissima – ha detto –. Ci abbiamo creduto fino alla fine e l’abbiamo spuntata".