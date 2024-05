Qui sanga. Resta l’amarezza per la retrocessione. La capitana Guarneri: "L’ambiente è sano»

C’è ancora una bella dose di amarezza in casa Sanga Basket dopo lo spiacevole epilogo della stagione che ha visto la squadra milanese retrocedere nella serie cadetta dopo solo una stagione in A1. Erano oltre trent’anni che in città non era presente un team nella massima categoria, ma purtroppo le “orange“ non hanno avuto la forza di riuscire a mantenere. Franz Pinotti ha subito parlato di voglia di riemergere, provare a fare una Serie A2 per vincerla per poi strutturarsi ancora di più per rimanere in A1. La strada è lunga, ma è importante avere subito la voglia di ripartire. La capitana Stefania Guarneri commenta così la fine dell’annata: "Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, speravamo in un risultato diverso, ma purtroppo non siamo riuscite ad invertire la tendenza nei playout. E’ stata comunque una bellissima esperienza, spero che ognuno di noi porti un pezzo di questa stagione nel cuore". Un ambiente, quello del Sanga, sano e dal quale ripartire: "Ci tengo anche a ringraziare i tifosi che ci hanno sempre sostenuto, una squadra che vince è più facile da seguire, una squadra che perde non è facile da sostenere eppure sono sempre stati al nostro fianco. Veri e proprio sostenitori rappresentati anche dai nostri bimbi e dalle nostre bimbe del settore giovanile e dalle loro famiglie, questo è il Sanga. Un ambiente di questo tipo porta davvero una carica speciale".

S.P.