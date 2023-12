Quinto successo consecutivo. Vis Rosa, ecco i botti di fine anno. A segno anche under 15 e under 17

Si conclude con un’altra vittoria, la quinta consecutiva, il 2023 della serie C della Vis Rosa, griffata Istituti Polesani. Le ragazze di coach Vaianella vincono e convincono anche contro AICS Basket Forlì: subito aggressive nel primo quarto scappano nel punteggio grazie ad una difesa attenta che permette tante palle recuperate e facili contropiedi (23-10). Secondo quarto con molti più errori al tiro ma comunque a favore delle padrone di casa per il 49-21 di metà partita. Nel secondo tempo gli Istituti Polesani Vis Rosa aumentano il vantaggio, sino all’87-45 finale. Sorride anche l’under 17 di coach Castaldi. Bella prova nella trasferta modenese contro Vignola, una partita mai in discussione che le ferraresi hanno ben interpretato nella ricerca di giocate corali per il 93-16 finale. Infine l’under 15 di coach Frignani, vittoriosa a Sasso Marconi. Come già accaduto nel match di andata, le bianco celesti si impongono anche in trasferta senza grosse difficolta. Le richieste semplici e precise date in avvio di gara da coach Frignani sono state rispettate per il 70-40 conclusivo.