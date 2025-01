Raggiante coach Ivanovic: "Decisiva la nostra difesa». Niente Priftis, parla il vice Fucà: "Servivano dei canestri da fuori»

Dopo l’espulsione di coach Priftis, in sala stampa si presenta il vice Federico Fucà: "Innanzitutto sono doverosi i complimenti alla Virtus che ha fatto una partita solida, fisica e attenta e ci ha portato a fare fatica in attacco. La nostra partita difensivamente è stata molto buona, abbiamo combattuto sempre, siamo rimasti dentro alle cose che volevamo fare. In attacco, invece, contro questa fisicità bisogna fare qualche canestro da fuori; mi ricordo alcuni tiri di Barford completamente aperti che se fossero andati dentro, avrebbero potuto cambiare l’inerzia della partita. Se non fai canestro sei sempre strozzato, nel momento in cui siamo andati avanti, loro hanno trovato delle giocate importanti con due canestri di Belinelli strepitosi. Ora dobbiamo rimetterci in palestra pensando che a breve avremo una partita difficile in Germania. Gli arbitri? Non sono qui per parlare di questo, non è il mio ruolo". Il coach biancorosso poi si sofferma sull’aspetto fisico: "Faye nell’intervallo ha detto che non ce la faceva, è un infortunio da valutare, mentre per Smith ci aspettavamo un rientro difficile in una gara così fisica". Raggiante per la vittoria il coach bolognese, Dusko Ivanovic: "È stato un match difficile, era importante per entrambi. Abbiamo avuto qualche problema a rimbalzo nel terzo quarto ma in generale la nostra difesa ci ha portato a giocare bene".

Cesare Corbelli