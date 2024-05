Raggisolaris Guai a perdere l’ultimo treno. All’assalto di Livorno, ma senza Poletti

Ultimo treno per le semifinali playoff. I Blacks si giocano tutto alle 18 al PalaCattani di Faenza nella quarta gara contro l’Akern Libertas Livorno, avanti 2-1 nella serie, e con il primo match ball in mano per chiudere i conti. I faentini chiederanno l’aiuto del loro pubblico, caldissimo venerdì in gara 3, per pareggiare e per andare mercoledì in Toscana a giocare gara 5. Di sicuro i playoff non fanno rima con fortuna per i Blacks, che per il terzo anno consecutivo si sono visti privare di un giocatore chiave per infortunio. Nel 2022 è toccato a Poggi, rottosi il naso in gara 1 a Rimini, lo scorso anno a Pastore, infortunatosi ad un polso nella prima partita con la Real Sebastiani Rieti, e questa volta a Poletti, andato ko nel secondo quarto venerdì per un problema ad un polpaccio. Un infortunio muscolare occorsogli mentre ricadeva a terra dopo un canestro segnato che lo ha costretto ad uscire dal campo portato a braccia dai compagni.

"Dobbiamo recuperare energie per essere pronti ad un’altra battaglia che affronteremo senza Poletti – afferma coach Luigi Garelli –. Purtroppo perdere un giocatore per infortunio fa parte del gioco e bisognerà sopperire al meglio a questa assenza. Avremo una rotazione in meno nei lunghi, ma comunque Poggi e Papa hanno giocato una gara 3 encomiabile dopo l’uscita di Mitchell, contro avversari di grande impatto fisico e sono convinto che ci faremo trovare pronti ancora una volta. Da gara 4 mi aspetto che la squadra risponda presente come ha fatto nelle ultime due partite e se giocheremo in quel modo, saremo competitivi fino all’ultimo. Poi è chiaro che la vittoria può sfuggire per episodi, ma l’importante è avere l’atteggiamento giusto sin dalla prima azione".

Ripensando alla partita di venerdì, non manca il rammarico per il canestro decisivo subìto a 2’’ dalla fine, ma il coach non vede quello come l’episodio chiave.

"Quando si perde all’ultimo tiro ci si ricorda di quell’azione, ma bisogna pensare a quello che non abbiamo fatto prima. Siamo stati bravi a reagire all’infortunio di Poletti e a ritornare in partita quando Livorno si è presa l’inerzia, ma non dovevamo concedere canestri evitabili che le hanno ridato entusiasmo facendola rientrare. Livorno ha tantissime risorse e che bisogna essere sempre attenti e lucidi". I biglietti si possono acquistare soltanto on line su LiveTicket perché le biglietterie del PalaCattani resteranno chiuse per disposizioni della questura.

Gara 3 ha lasciato strascichi in casa Toscana. Il campo di Livorno è stato squalificato per una giornata a seguito dell’invasione di campo dei tifosi a fine partita: hanno poi offesi i dirigenti e il pubblico di casa. Ma in caso di gara 5 la società pagherà una multa e si giocherà regolarmente al PalaMacchia.

Luca Del Favero