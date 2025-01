Ravenna. OraSì, grande cuore: questa volta il finale è perfetto

Ravenna 75Latina 65

ORASÌ RAVENNA: Casoni 12 (0/1, 4/5), Dron 6 (1/5, 1/2), Gay 18 (6/6, 2/8), Brigato 10 (2/2, 2/6), Crespi 6 (2/5, 0/1); Tyrtyshnyk 7 (1/2, 1/3), Munari 2 (1/2, 0/2), Ferrari 4 (1/3, 0/2), De Gregori 10 (2/7, 1/1), Allegri. Ne: Branchi, Montefiori. All. Gabrielli.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI: Ambrosetti 17 (3/3, 3/5), Caffaro 4 (1/5, 0/3), Merletto 5 (0/2, 1/5), Baldasso 14 (3/7, 2/4), Paci 5 (0/3); Mennella 8 (1/2, 2/4), Thioune (0/2), Giancarli 7 (2/2, 1/3), Amo (0/1 da tre), Guastamacchia 5 (1/2, 1/4). All. Martelossi.

Arbitri: Lanciotti e Scaramellini.

Note – Parziali: 19-16, 30-35, 53-49. Tiri da due: Ravenna 16/33, Latina 11/28. Tiri da tre: Ravenna 11/30, Latina 10/29. Tiri liberi: Ravenna 10/14, Latina 13/17. Rimbalzi: Ravenna 37, Latina 37. Assist: Ravenna 16, Latina 15.

Con un finale tutto cuore l’Ora Sì vince 75-65 una gara fondamentale contro una diretta concorrente come Latina: non ingannino però i 10 punti di vantaggio, a 1’35’’ dal termine solo 1 punto (66-65) divide le due squadre ma sull’errore di Baldasso, Casoni trasforma il rimbalzo in un assist per il tiro da tre di Tyrtyshnyk che porta Ravenna 69-65 e poi 71-65 con Gay, incredibilmente perfetto da due, con un immacolato 6/6. De Gregori e Dron mettono 1 libero (su 2) a testa ma è sufficiente per far respirare Ravenna e chiudere sul +10 con l’ultimo canestro di Munari. E dire che l’Ora Sì inizia così così la sua partita: solo con Gay, a metà periodo, raggiunge la parità sul 12-12 e con il tiro da 3 di Casoni anche il primo sorpasso (15-14). Le percentuali non sono di quelle indimenticabili ma Ravenna chiude comunque in vantaggio il quarto 19-16. Finito bene il primo quarto l’Ora Sì si trova in difficoltà nel secondo: non realizza per quasi 4’ e insegue sul 19-20. Il 15-8 di Latina spariglia le carte a favore degli ospiti che vanno all’intervallo lungo in vantaggio 35-30. Nel terzo quarto c’è solo Ravenna: dopo 3’ opera già il sorpasso con Gay e Casoni da tre: ora sono i bizantini ribaltare il punteggio dal 35-37 al 49-39 per il massimo vantaggio ravennate e un parziale monumentale di 14-2. Non basta per essere tranquilli ma alla fine la vittoria sorride a Ravenna che, giustamente, festeggia.

Ugo Bentivogli