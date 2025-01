Rbr a Cremona: obiettivo ripartenza: "Chiudiamo l’andata al primo posto"

Tanti obiettivi per iniziare il 2025 in casa RivieraBanca. Mantenere il primato al termine del girone d’andata, innanzitutto. Con una vittoria, anche un eventuale successo di Udine a Bologna non sarebbe sufficiente per levare il primo posto dalle mani dei biancorossi. Poi, non meno importante, c’è necessità di reagire dopo i tre ko consecutivi. Per dimostrare che la squadra è ancora piuttosto viva e per buttarsi alle spalle il momento negativo. I due punti vanno conquistati a Cremona, al PalaRadi, tana di una JuVi dai mille volti e con alcune frecce all’arco che possono diventare pericolose. In casa riminese vanno verso il recupero Anumba e Marini, alle prese con guai alla caviglia nel match con Rieti. Differente la situazione che riguarda Johnson, che molto probabilmente oggi salterà la sua terza gara consecutiva. "Sarà l’ultima gara di questo durissimo girone d’andata – osserva il viceallenatore di Rbr, Sergio Luise –. Noi veniamo da tre sconfitte consecutive, peraltro in tre partite completamente diverse pur se tutte contro formazioni di grande valore, di prima fascia. Nell’ultima con Rieti abbiamo pagato molto di più, rispetto alle precedenti, l’assenza di Justin Johnson. Ora però vogliamo ripartire, siamo vogliosi di ribaltare il trend negativo e tornare alla vittoria".

La JuVi è una formazione che, pur con la metà dei punti di Rbr, 14 a 28, ha il terzo attacco del campionato con 79.9 punti segnati. "Sappiamo di andare a giocare contro una squadra, Cremona, che soprattutto in casa tende a segnare tanto e ad alzare i ritmi – prosegue Luise –. Dovremo fare molta attenzione e avremo bisogno di una difesa più performante rispetto a quella dell’ultima partita. Il ritmo che coach Bechi dà alla sua squadra è alto, quindi tanti tiri nei primi secondi dell’azione e tanti possessi. Ha i giocatori per farlo perché Brown, Polanco e Massone, ad esempio, sono elementi con punti nelle mani e che posso trovare canestri in maniera rapida. La rotazione è lunga perché c’è necessità di atleti sempre freschi e nel pieno delle energie". Questa sera si saprà anche l’avversario di RivieraBanca nella semifinale di Coppa Italia di metà marzo. Biancorossi già qualificati assieme a Udine e Cantù, manca la quarta squadra. "La Final Four arriva molto avanti e una squadra che ora magari è un po’ giù di forma, può andare alla grande a marzo. Per questo è difficile designare un avversario preferito. Non stiamo pensando a questo, ma a fare bene a Cremona e a cercare di vincere per invertire la rotta".

Loriano Zannoni