Rbr, a Torino l’ennesimo esame. Una sfida dal sapore di playoff

Il secondo lunedì di gara in stagione porta Rbr a Torino, nella tana di una squadra che sta bisticciando con Cantù per seconda a terza posizione nel girone verde. Al momento entrambe sono appaiate a quota 40. Non proprio lineare, l’andamento della Reale Mutua nelle ultime settimane di orologio. La squadra, di assoluto e indubbio valore, è passata nel recente mese di marzo dal colpo di Forlì ai ko di Cividale e Orzinuovi. I piemontesi hanno avuto in regular season un rendimento abbastanza regolare dei due americani, Donte Thomas e Keondre Kennedy. Il primo (14.1 punti, poi 10.6 nell’orologio) è un’ala grande di 2.01 che aggiunge dinamismo, 6 rimbalzi abbondanti e tanta presenza. Il secondo, più continuo tra le due fasi (da 13.9 a 14.2), è una guardia di 24 anni attiva anche a rimbalzo e a livello di assistenze. Attenzione, però: il giocatore ha subito un infortunio al polpaccio sinistro e dovrebbe tornare nella seconda metà di aprile. Al suo posto in quintetto ci sarà Simone Pepe, guardia non gigantesca (1.84) ma di grandissima produttività (13.2 e 11.5 nelle due fasi). Come play ecco Luca Vencato, che nell’orologio è salito sopra la doppia cifra in termini di punti (12.8) e che al momento è il secondo assistman di tutto il campionato con 5.7. In ala piccola il capitano, Niccolò De Vico, uno che prima di arrivare e stabilirsi a Torino, ha giocato solo al piano superiore. Per lui abbondante doppia cifra in punti e un minutaggio inferiore solo a quello dei due americani. Il centro è Federico Poser, che nell’orologio arriva a 14.9 punti e ci aggiunge 7.1 rimbalzi. Dalla panchina ottimo impatto per il play Matteo Schina e per l’ala Matteo Ghirlanda. Infine, un giocatore che ha vestito ben 115 volte la maglia della nazionale e ha vinto uno scudetto con Milano: è Marco Cusin, centro di 39 anni che sfiora i 6 punti di media in questa fase. Il coach è una vecchia conoscenza dell’ambiente riminese. Si tratta di Franco Ciani, ai Crabs nella prima parte della stagione 2001-2002. Per Rbr è una sfida dall’altro grado di difficoltà, dal sapore di playoff.

Loriano Zannoni