Rbr al lavoro aspettando l’americano. Grande: "Sarà il migliore possibile"

Suda e lavora, il gruppo Rbr. In attesa di sapere chi occuperà la casellina dedicata al secondo americano, i giocatori a disposizione di Sandro Dell’Agnello proseguono per la loro strada, mettendo benzina nelle gambe e provando i primi meccanismi di gioco sul parquet del PalaSgr di Santarcangelo. "Stiamo lavorando forte – dice Alessandro Grande – e tutto sta andando al meglio. Il gruppo è unito e i nuovi si stanno integrando in fretta. Direi che in questo momento ci sono serenità e serietà. Siamo partiti con costanza nel lavoro, ma in maniera graduale per fare le cose nel migliore dei modi". C’è curiosità anche per il lavoro di Massimo Di Giovanni, il nuovo preparatore atletico della Rinascita. "Mi sto trovando bene – racconta Grande -. Lui trasmette molta energia, anche fuori dagli schemi comuni".

Il reparto esterni ritrova lo stesso Grande, oltre a Tomassini e anche Anumba, che però può muoversi anche da 4, all’occorrenza. Le novità attuali sono quelle di Francesco Bedetti e Pierpaolo Marini. Cosa cambia? "È rimasto un nucleo importante e questo credo sia fondamentale per integrare i nuovi e per conoscersi e capirsi il prima possibile. Al momento le sensazioni sono molto positive, pur se abbiamo fatto ancora poco a livello di basket giocato sul campo. C’è tempo per tutto. Il futuro americano? Vedremo chi sarà. Non è certo colpa della società quello che è accaduto con Robert Johnson. È chiaro che, come giocatori, siamo curiosi di vedere chi entrerà in squadra, ma noi adesso dobbiamo pensare solo a lavorare. È una questione che non dipende da noi e la cosa migliore che possiamo fare è progredire nel crescere come gruppo, così anche l’inserimento del nuovo americano sarà più semplice".

A stretto giro di posta Rbr giocherà le prime amichevoli. Cosa si aspetta Grande? "Scenderemo in campo parecchio e questo velocizzerà alcuni processi – riflette il play-guardia biancorosso -, la voglia di giocare c’è. Anche il calendario della regular season sarà fitto, lo abbiamo analizzato bene. Occhio ad alcune fasi delicate come quelle dell’inizio, di dicembre-gennaio e le settimane prima dei playoff. Io credo che sarà una stagione competitiva e molto equilibrata. Obiettivi? Tutti vogliamo fare dei passi avanti rispetto all’anno scorso".

Loriano Zannoni