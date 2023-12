Rbr, brindisi di fine anno a Chiusi. Johnson e Anumba firmano il blitz

UMANA CHIUSI

65

RIVIERABANCA RIMINI

81

CHIUSI: Tilghman 14 (2/6, 1/2), Stefanini 25 (2/5, 4/11), Visintin 7 (3/7, 0/1), Jonats 13 (4/6, 1/1), Bozzetto (0/5, 0/2), Jerkovic (0/2, 0/4), Raffaelli 2 (0/1, 0/1), Dellosto 4 (2/4), Chapelli (0/1), Zani ne, Lorenzoni ne, Chiarello ne. All.: Bassi.

RIMINI: Grande 9 (0/2, 3/9), Marks 7 (1/7, 1/3), Anumba 21 (7/9, 1/3), Johnson 21 (9/14, 1/2), Simioni (0/4, 0/2), Tomassini 12 (3/3, 2/4), Tassinari 9 (1/3, 1/3), Masciadri 2, Scarponi, Abba. All.: Dell’Agnello.

Parziali: 13-19, 30-39, 45-60, 65-81.

Arbitri: Puccini, Ugolini e Bertuccioli

Note: tiri liberi Chiusi 21/26, Rimini 12/17. Rimblzi Chiusi 31 (Tilghman 8), Rimini 47 (Johnson 16). Assist Chiusi 9 (Tilghman 5), Rimini 14 (Grande e Tassinari 3).

Rbr vince con autorità a Chiusi, allontana il pericolosissimo ultimo posto e riduce a due le distanze da Cento alla vigilia della gara con la Tramec che deciderà tanto dei destini playoff dei biancorossi. Un sospirone di sollievo, quello tirato da RivieraBanca al tramonto di questo 2023. Un dovere assolto con qualche sbavatura, ma tutto sommato senza mai il pericolo di essere ripresi. Sta sempre sopra la doppia cifra di vantaggio, Rbr, e resta al timone grazie alla gara eccellente di Johnson e Anumba, che compensano il match sotto il par di Marks e Simioni.

Johnson è un’iradiddio allo start. Domina in attacco e a rimbalzo, tanto che quando la squadra stringe qualche vite in difesa l’allungo diventa naturale. Il 13-19 di fine primo quarto è firmato in calce da un JJ già a 8 punti e 6 rimbalzi, con la forbice che non è più ampia solo per alcune palle perse evitabili. A rimbalzo però esiste una squadra sola, Rimini (+16 alla fine), e questo aiuta a costruire quella sicurezza che serve come il pane. L’alley-oop di Tomassini per Johnson vale il 13-26 e a questo punto cambiano i protagonisti. La staffetta passa ad Anumba, che aggredisce fisicamente la partita e segna gli ultimi dieci punti del quarto per Rbr. Per l’Umana comincia a incidere Tilghman, che assieme al buon momento del lettone Jonats fa restare in scia i suoi (30-39 al 20’). Serve un altro piccolo break per viaggiare in sicurezza e RivieraBanca lo mette assieme nel terzo periodo grazie anche all’ottimo Tassinari, la cui tripla vale il tonificante 40-56 al 29’.

La ragnatela delle difese miste dei padroni di casa è attaccata bene da una Rimini che non deraglia quasi mai, nonostante in campo Marks non ne azzecchi mezza. È un match che non si chiude presto solo per qualche palla persa banale in pieno quarto periodo, ma un vero pericolo di riavvicinamento non c’è mai e la tripla di Tomassini manda i titoli di coda con ampio anticipo sul 55-69 a tre minuti e mezzo dal gong. Rimini vince, lo fa meritando e ora si prepara al redde rationem di questa regular season. A Cento sarà una battaglia, ma questa Rbr può essere all’altezza dell’appuntamento.