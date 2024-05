Rbr, buone notizie per Dell’Agnello. Tassinari è di nuovo in campo

È il punto interrogativo su queste due settimane di stop, il primo nome sulla bocca dei tifosi. Molto più di Jazz, anche se sarà proprio Johnson il pericolo pubblico numero uno per Rbr da sabato in poi. Andrea Tassinari, capitano dopo il ko di Masciadri e poi a sua volta costretto a fermarsi, vuole fortissimamente esserci sabato e ha cominciato nuovamente ad allenarsi. Va chiarito, il playmaker biancorosso non è ancora a pieno regime e il suo recupero procede con i giusti step, senza forzature inutili, però ieri era sul campo per ricominciare a lavorare. In questo momento il giocatore non è assolutamente alla pari coi compagni quanto a condizione e stato di salute, ma l’idea è che possa migliorare giorno dopo giorno ed essere presente nella prima sfida del PalaSojourner con la Real Sebastiani Rieti.

‘Tasso’ è ormai fermo da due settimane, da quel 18 aprile in cui ha scoperto di avere un’infezione al polpaccio con iniziale complicanza vascolare venosa. Per lui terapie antibiotiche e riposo assoluto fino alla lenta ripresa. Lo stato di salute è migliorato giorno dopo giorno, così come l’ottimismo di rivederlo in campo presto. A Milano, nell’unica partita saltata per questo guaio fisico, Sandro Dell’Agnello senza di lui ha proposto un quintetto con Grande nuovamente play titolare. Assieme a lui ecco Marks, Scarponi, Johnson e Simioni, con Anumba dalla panchina assieme a Tomassini per cercare un cambio di ritmo e un contributo sostanzioso coi primi cambi. Con Rieti la volontà è quella di tornare all’antico, con Tassinari titolare e magari Anumba subito dentro per prendersi cura fin dall’inizio di Johnson. A questo punto va però valutata l’autonomia di ‘Tasso’ e il tipo di minutaggio che potrebbe sopportare, considerando che anche lui potrebbe andare su Johnson quando Anumba si prenderà una pausa in panchina. Intanto il tifo organizzato si mobilita per la trasferta. Il Barrio organizza pullman e invita chi fosse interessato a contattare il numero 3517332856. Il costo indicativo, compreso di biglietto, è di 40 euro. Per quanto riguarda gara3 di giovedì 9 e l’eventuale gara4 di sabato 11 del Flaminio, la società ricorda che gli abbonamenti non sono più validi. Le prelazioni scadevano ieri, da oggi tutti i posti non prenotati sono acquistabili. I prezzi del Flaminio: non numerato 14 euro (abbonato 10), poltroncina rossa 25 euro (18), poltroncina bianca 35 euro (25), parterre 50 euro (40).

Loriano Zannoni