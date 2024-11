Rbr, Cento motivi per non mollare. Con la Benedetto chance per fuggire

di Loriano Zannoni

È Cento il nuovo avversario proposto dal calendario per questo turno infrasettimanale al Flaminio. Domani, alle 21, palla a due di una partita – trappola, che va trattata con la dovuta cura pur se i numeri raccontano di una Banca Sella parecchio in difficoltà rispetto agli anni passati. Cento ha vinto nell’ultimo turno con Brindisi, il top team più in difficoltà di tutti, e in casa è combattiva, arrembante. Tra le mura amiche della Baltur Arena, la squadra di Di Paolantonio ha raccolto due vittorie e due sconfitte, mentre lontano da casa il bilancio è magrissimo: zero successi in 4 incontri, peraltro sempre contro delle big, con 18.5 punti di media di scarto. Rbr dunque ampiamente favorita, ma attenzione ai punti di forza di Cento, che esistono.

RivieraBanca li ha intravisti anche in precampionato, d’altra parte la squadra centese è stata affrontata due volte, col terzo match saltato poi all’ultimo momento. Vittoria 68-67 per la Banca Sella nel primo appuntamento (sulla distanza dei tre quarti), e successo di Rbr nel secondo, un 91-76 al torneo di Modena. I punti di forza? Stacy Davis, ad esempio. Un 4 atipico, un lungo di stazza che non disdegna la conclusione dalla media distanza e anche da tre punti (5 tentativi col 39%). Per lui, fin qui, una stagione da 15.1 punti, 5.5 rimbalzi e 1 assist. L’americano, 1.98 per 110 kg, è il giocatore più continuo di una squadra che ha come secondo Usa la guardia Terry Henderson, fin qui parecchio deludente e autore di 9.3 punti di media con 4.4 rimbalzi e 1.9 assist. Occhio però a sottovalutarlo, perché anche Harper è arrivato al Flaminio con 9 punti di media. E poi ha sfiorato i 40.

Nel roster della Benedetto il nome più altisonante, quello col curriculum a cinque stelle, è Carlos Delfino. Dopo lo spicchio di stagione 2023-2024, ha proseguito con un inizio di campionato da 10.4 punti, 3.7 rimbalzi e 2.1 assist. L’età è avanzata (42 anni), ma classe e mano non mancano. Il giocatore, assente con Brindisi perché rientrato in Argentina in accordo con la società, domani dovrebbe esserci. L’asse play-centro della squadra è quella formata da Nicola Berdini (9 punti, 5.6 rimbalzi e 4 assist) e Lorenzo Benvenuti (8.8 punti e 5.9 rimbalzi), mentre dalla panchina regalano buon contributo la guardia Sperduto (6.6), l’ala Alessandrini (7.4) e l’altro esterno Nobile (4.3). RivieraBanca è chiamata alla conferma per blindare il primato conquistato affrontando già squadre che sulla carta hanno numeri migliori di Cento.