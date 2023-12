Rbr con fiducia nel nido dell’Aquila. Il coach: "Crediamo nella vittoria"

di Loriano Zannoni

C’è un’Aquila da far volare bassa, nella settimana di Rbr. Impresa impossibile o quasi, ma la squadra che esce dalla vittoria con Piacenza ha almeno fatto il pieno di entusiasmo e stasera a Bologna giocherà con la testa un po’ più libera. Con la Fortitudo non c’è l’obbligo di trovare i due punti, come con l’Assigeco, ma la volontà è quella di provarci.

"C’è entusiasmo, c’è energia – dice Sandro dell’Agnello -, ma in questo senso anche la settimana scorsa, quella del pre-Piacenza, era stata simile. Ci stiamo allenando bene e al completo a parte Abba (out per il problema all’occhio capitatogli a Forlimpopoli con gli Angels in C), che in partita gioca poco ma in allenamento ci è sempre molto utile. Siamo vivi, crediamo in quello che facciamo e vogliamo affrontare al meglio questa partita con la Fortitudo".

Il principale dubbio, per quanto riguarda le condizioni fisiche dei singoli e dell’intero gruppo, riguarda Justin Johnson. Il giocatore con Piacenza è apparso abbastanza indietro a livello di condizione fisica, anche se un paio di flash di atletismo ed energia, leggasi le due schiacciate a inizio terzo quarto, hanno incendiato il Flaminio. "Innanzitutto, siamo contenti che sia con noi – prosegue il coach -. Migliorerà di settimana in settimana, ma per il tipo di giocatore che è ci vorrà ancora un po’ perché possa essere al 100%".

La Fortitudo già nel corso della partita d’andata mise sassolini importanti negli ingranaggi di Rbr. È una squadra con caratteristiche chiare, quella bolognese. Il timoniere biancorosso ne conosce le virtù e avverte i suoi. "Hanno guardie di taglia fisica importante come non ha nessuno in questa categoria. Noi dobbiamo rispondere con grande dinamismo e cercare di contrastarli al meglio. Quello che impressiona è che Bologna sbaglia veramente poco, è seconda per percentuale da due e seconda per quella da tre: in attacco non perdonano. Il fattore Paladozza? Deve caricarci, deve essere bello per i giocatori potersi esprimere anche in questo tipo di contesto".

Fantinelli, Bolpin, Aradori, Ogden e Freeman: questo il quintetto che Caja spreme il più possibile. Rbr cerca però di guardare però anche a sé stessa. "Abbiamo finito di mettere dentro alcune cose – chiude Dell’Agnello -. Ora c’è da migliorare il "come", l’esecuzione. Lo faremo, così come saliremo di tono in difesa. Ora pensiamo a Bologna, vogliamo provarci".