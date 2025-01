Rbr, con Piacenza sfida agli antipodi. Ma attenzione alla gara dell’ex Marks

di Loriano ZannoniC’è Piacenza sulla strada di Rbr e il primo obiettivo in assoluto dei biancorossi sarà quello di evitare di sottovalutare gli avversari. Già, perché oggettivamente, vista da fuori, la differenza di classifica potrebbe far pensare a un impegno estremamente morbido, di quelli sul velluto. RivieraBanca è prima con 34 punti assieme a Udine, Piacenza è ultima con 6. Gli obiettivi sono opposti, l’andamento stagionale anche. La partita dell’andata, lo scorso 2 ottobre, è stata piuttosto complicata per Rimini. Nell’87-89 conclusivo, la parte del leone l’hanno fatta Grande (21) e Marini (17), mentre nell’Assigeco è stato Desonta Bradford a caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle (27). Bradford domenica non ci sarà perché è stato tagliato dopo una stagione deludente, in cui una delle poche partite degne di nota è stato proprio quella con Rbr.

Al suo posto la società piacentina ha chiamato Derrick Marks, in uscita da Cividale. Per lui sarà la gara dell’ex, curiosamente la seconda che giocherà al Flaminio quest’anno dopo quella vinta assieme ai friulani. Marks a Piacenza viaggia su medie eccellenti, molto superiori a quelle avute a Cividale. In quattro partite, l’esterno americano ha fatto infatti registrare 18.3 punti, pur con percentuali rivedibili (33%). Marks a Cividale arrivava a poco più di 11, ma l’arrivo in Emilia sembra averlo rigenerato. Nell’ultimo match con la Fortitudo si è fermato a 8, ma negli altri tre giocati con la maglia di Piacenza ne ha messi due volte 21 e una 23. L’altro americano della squadra è il centro Nate Grimes, che aggiunge alla causa 11.7 punti e 7.3 rimbalzi. Un giocatore sicuramente solido che dovrà essere guardato con praticare attenzione dalla pattuglia di lunghi riminese. Il gruppo di italiani ha talento, molto di più rispetto a quello che potrebbe far pensare l’ultimo posto in classifica. Il migliore è Michele Serpilli, un numero 4 che arriva a 11.1 di media tirando parecchio da tre (5.5 volte a partita) e con buone percentuali (38%). Poi c’è la guardia Saverio Bartoli, che arriva a 10 con 3.7 rimbalzi e 4.5 assist. Da non sottovalutare anche un altro esterno, Federico Bonacini (9.2 punti), ma anche l’altro ex della gara, vale a dire Ursulo D’Almeida. Il lungo, apprezzato nella parentesi riminese di due anni fa, con l’Assigeco mette a segno 7 punti e artiglia 3.5 rimbalzi. Per RivieraBanca la classica trappola da non prendere sottogamba, ma anche un match da vincere assolutamente per rimanere in testa in vista della doppia e complicata trasferta a Brindisi e Milano.