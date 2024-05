Rbr, il progetto academy. Al via il corso per dirigenti sportivi

Rbr fa scuola e anche in questo 2024 continua col progetto Academy, per formare i dirigenti sportivi del futuro attraverso il racconto del metodo riminese. Domani, sabato e domenica, l’auditorium di RivieraBanca in via Marecchiese sarà come da tradizione teatro di ‘Rbr Sporteam Academy’, il corso diretto da Simone Campanati che chiuderà le iscrizioni stasera e da domani partirà con le lezioni. Costruzione di una società sportiva, storytelling, dizionario d’inglese per il manager sportivo e tanto altro. Relatori dal mondo Rbr ma non solo, come ad esempio Matteo Marchi, il fotografo di Virtus e Fiba oltre che autore di scatti dal mondo Nba. Per lui la lezione ‘Il digitale nel 2030’, alle 11.30 di sabato. "La parola importante del corso è imparare a portare valore – dice Campanati –. Per noi l’evento della domenica non riguarda solo la partita, ma tanto altro. È un contenitore che convoglia tutto verso la parola intrattenimento. Al corso ci sono diversi iscritti del posto ma anche proveniente da Ferrara e Cremona". Sulla stessa linea il ds biancorosso, Davide Turci. "Stiamo parlando di qualcosa di unico a livello nazionale. Una domenica al Flaminio è molto più di una partita di pallacanestro". Un corso legato al territorio. "Come RivieraBanca – dice il presidente Stefano Caldari –, siamo entusiasti di aver creduto nel progetto sin dalla sua nascita e che tutto il corso si svolga nel nostro Auditorium".