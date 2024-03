Rbr in campo col dubbio Marks: "Vietato sottovalutare la Novipiù"

di Loriano Zannoni

Nella corsa infinita ai playoff del girone rosso, Riviera Banca anche a Pasqua ha una gara da non sbagliare. Vincere, al momento, è il mantra assoluto di Rbr, che nonostante le 10 vittorie nelle ultime 12 partite e un lusinghiero sesto posto alla vigilia di questa settima giornata, non può sbagliare. Oggi, con la Novipiù Monferrato, la volontà di continuare nel percorso virtuoso degli ultimi mesi assume un’importanza ancora maggiore. Per la classifica dei piemontesi, in piena lotta per non retrocedere e guadagnarsi almeno i playout, e per attaccare il mese di aprile da posizione favorevole in classifica.

"Ma occhio che la Novipiù ha qualità precise – avvisa Sandro Dell’agnello –. È vero, sono un po’ corti rispetto ad altre squadre, ma la rotazione principale presenta sei giocatori di ottimo valore. Hanno tre esterni attorno ai due metri e l’ingombro volumetrico è evidente, dunque bisognerà fare tanta attenzione. È vero che ne hanno perse tante ultimamente, ma con Forlì il ko è arrivato per soli due punti e con Verona di uno". Calzavara, Kelly e Pepper (24 e 14 con l’Unieuro) sono esterni che danno ritmo e fisicità, ma soprattutto hanno in mano a turno le chiavi della squadra. Contenerne la stazza e sfruttare fantasia e velocità potrebbe essere una delle chiavi per generare break positivi. Difficile, ad esempio, che Anumba abbia a disposizione tutti i mismatch visti a Cremona. Più probabili, magari, le scorribande degli altri piccoli.

In casa Rbr preoccupa ancora Marks, che non si è affatto ripreso del tutto dalla noia al rachide cervicale post-Latina. Il giocatore è stato gestito in settimana e oggi sarà presente, ma è lontano dal 100% della condizione fisica. Sarà anche interessante capire se la versione odierna di Riviera Banca sarà più vicina a quella dell’ultima partita, con una difesa d’acciaio, o a quella delle settimane precedenti, inarrestabile in attacco.

"Nell’ultima gara sono successe tante cose – prosegue il timoniere di Rbr –. In difesa abbiamo tolo a Cremona tanti tiri facili e in attacco siamo stati invece meno sfavillanti rispetto al solito. Pur non brillando, però, abbiamo portato a casa una vittoria contro una squadra che farà i playoff. Vincere in questo momento è importantissimo e anche con la Novipiù sarà così. Nonostante il 10 su 12 le altre ci inseguono da vicino, noi non possiamo far altro che continuare così".