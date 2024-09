Rbr in campo contro Cento. Assenti Anumba e Bedetti

C’è la trasferta di Cento, nel primo weekend di settembre di Riviera Banca. Il mese, che si concluderà con la prima di campionato del 29 settembre con Udine, parte con questo test in trasferta, il secondo della preseason biancorossa dopo quello a porte chiuse del PalaSgr con Imola. L’avversario, va da sé, presenta valori diversi rispetto a quelli dell’Andrea Costa, visto che si tratta di un’avversaria della prossima A2. In casa della Benedetto si gioca alle 17.30 e sarà l’inizio di una serie di test a frequenza sempre maggiore, in modo tale da abituare la squadra al ritmo campionato. Dopo quello di oggi, ecco il vero debutto casalingo di martedì con Nardò al Flaminio. Poi il torneo di Modena, con due partite il prossimo fine settimana, la gara con Mestre del 18 e quella di nuovo con Cento del 21.

Al netto di possibili cambiamenti, all’ordine del giorno per quanto riguarda gli scrimmage. Oggi Dell’Agnello non avrà a diposizione Simon Anumba e anche il suo naturale sostituto in ala piccola, Francesco Bedetti, è in forte dubbio. Per entrambi solo piccoli acciacchi tipici del periodo di preparazione, ma nulla di preoccupante in linea generale. Solo la massima prudenza in una fase estremamente delicata. Mancherà, naturalmente, anche Gerald Robinson, il cui arrivo è previsto la prossima settimana. Il play americano dovrebbe essere in città all’indomani del test con Nardò, mercoledì 11, per poi completare tutte le procedure del caso e unirsi il primo possibile al gruppo squadra. Per lui, dunque, due settimane abbondanti per capire la squadra e cercare di calarsi il più possibile nella realtà riminese prima del debutto in campionato con Udine. Prosegue intanto la campagna abbonamenti "Stessa storia, stesso posto…", che sta per raggiungere una data importante. Domani sarà l’ultimo giorno utile per confermare in fase di prelazione le tessere dell’anno passato, poi si passerà alla vendita libera di tutti i posti.

Loriano Zannoni