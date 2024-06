Rbr, inizia il casting per il prossimo centro. Occhi su Ladurner, ma piace anche Camara

I playoff non sono ancora finiti, ma il mercato di serie A2 è già in pieno fermento e Rbr non vuol farsi trovare impreparata. È casting per il lungo in casa biancorossa, con diversi profili presi in considerazione e un’attenzione maniacale per trovare la miglior soluzione possibile in attesa di conferme e addii. Dirigenza e staff hanno le idee chiare. Di fatto, il primo passo concreto sarà l’ufficializzazione dell’arrivo di Alessandro Bolognesi come ds, poi si partirà con la costruzione vera e propria del prossimo roster. Per il mercato degli italiani è già caccia aperta, con alcuni nomi più in lizza rispetto ad altri nel taccuino biancorosso.

Il primo è quello di Maximilian Ladurner, meranese classe 2001 che, dopo l’inizio di carriera con le giovanili e la prima squadra a Trento, ha avuto modo di conoscere la A2 grazie alla recente stagione trascorsa a Cento. Per lui 3.5 punti e 2.5 rimbalzi in regular season, 4.9+3.9 nell’orologio e 4.7+3.1 nella poule salvezza. Il tutto con un minutaggio che oscillava attorno ai 14/15 minuti per allacciata di scarpe. In stagione ha raggiunto come picco i 13 punti. Centro mancino dinamico, è 2.06 per 98 kg e al momento è un’idea calda per arricchire il reparto lunghi.

Il secondo nome ha due caratteristiche simili a quelle di Ladurner, cioè è un centro del 2001, ma anche un diverso appeal, certamente maggiore. Si tratta di Gora Camara: un 2.14 di nascita senegalese ma formazione italiana che ha già avuto modo di assaggiare la A2 a Casale Monferrato e che quest’anno è stato in A a Treviso. Con i veneti Camara ha totalizzato 3 punti e 1.5 rimbalzi in 10 minuti di utilizzo medio, con un inizio di stagione di ottimo livello e una seconda parte in cui ha avuto meno spazio. Anche il terzo nome condivide coi primi due l’anno di nascita, il 2001, è l’esser un lungo di oltre 2 metri. Sono 203, nello specifico, i centimetri di Nicolas Alessandrini, ala forte arrivata a Orzinuovi nell’estate del 2022 dopo il percorso nelle giovanili della VL Pesaro. Lungo dalla doppia dimensione, nell’ultima stagione ha prodotto 4.5 punti e 2.4 rimbalzi in regular season in 15 minuti d’utilizzo. Pur con la squadra incredibilmente retrocessa prima dei playout, ha disputato una fase a orologio in forte crescita, sfiorando la doppia cifra di media (9.9 punti) in dieci partite.

Al di là del settore lunghi, Rbr sta monitorando anche diversi altri profili. Il nome più caldo è quello della 29enne ala piccola Matteo Piccoli, 1.5 punti quest’anno in Serie A a Cremona. In ogni caso, prima di firmare qualsiasi giocatore, Rbr presenterà Bolognesi. Poi, via alla ’rumba’.

Loriano Zannoni