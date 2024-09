Rbr, l’attesa di Bolognesi. "Pronti al debutto: vedremo di che pasta siamo fatti»

È la settimana dell’attesa, del countdown. Di quell’avvicinamento alla prima di campionato che porta con sé un turbinio di emozioni. Domenica si gioca, al Flaminio arriva Udine e RivieraBanca vuole presentarsi all’appuntamento col massimo della determinazione. "Non è una settimana normale, non può esserlo – ammette il direttore tecnico, Alessandro Bolognesi –. Indubbiamente viviamo grandi emozioni e c’è tanta voglia di cominciare, di vedere di che pasta siamo fatti, a che punto siamo. C’è tanta attesa per questo debutto al Flaminio, non vediamo l’ora". È stata una preparazione estiva complicata, quella di Rbr. Alcuni acciacchi e il cambio in corsa dell’americano, con Robinson al posto di Johnson, hanno impedito alla truppa di allenarsi al completo. "Lo staff ha avuto tutti a disposizione forse un paio di volte. Ci hanno aiutato i ragazzi del settore giovanile, li ringraziamo. Non è scontato avere a disposizione ragazzi di valore che ti possano aiutare in questo senso. Non succede dappertutto. La situazione qui è ideale".

Uno degli ultimi arrivati è Gerald Robinson, stella di prima grandezza chiamata a guidare la squadra in posizione di play. "Non possiamo pretendere che sia subito al 100%, ma non ne facciamo un problema – continua Bolognesi –. Siamo consapevoli della sua importanza e siamo certi che tutti insieme procederemo al meglio delle nostre possibilità. Il mercato? Siamo molto contenti. Abbiamo raggiunto gli obiettivi, aggiungendo quello di cui avevamo bisogno". Sarà un campionato dalle mille facce ed è complicato capire cosa conterà di più. Il direttore tecnico biancorosso prova a fare le carte alla stagione. "Arriverà lontano chi riuscirà ad avere più equilibrio tra i momenti positivi e quelli negativi. Io da questo punto di vista sono molto fiducioso, perché abbiamo alle spalle una società e uno staff che sanno di sport. Le favorite? Sono tante. Non credo che esisterà un gruppo che ammazzerà il campionato. Noi? L’obiettivo sono i playoff. Se poi dovessimo entrarci anche in una delle prime posizioni tanto meglio, ma vogliamo i playoff".

Questa Rbr genera entusiasmo. Lo stesso che porta i tifosi vicini a sfondare quota 1.500 abbonamenti. "È una squadra con una grande comprensione del gioco e con elementi importanti, con tante armi da mettere sul piatto. È una squadra che non deve essere giudicata subito, ma detto questo vogliamo sfruttare al massimo questa serie di partite casalinghe". Si comincia con Udine. "Tra le blasonate è quella che ha cambiato meno. Diciamo che lo scorso anno, per far bene, doveva giocare in maniera perfetta. Pochi erano in grado di uscire dagli schemi. Quest’anno il sistema c’è ancora, ma ci sono anche alcuni giocatori come Hickey e Xavier Johnson che possono creare. Squadra pericolosa, ma noi vogliamo affrontarla dando tutto".

Loriano Zannoni