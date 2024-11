Rbr si tiene in forma. Vittoria nel test con Cento

Rbr non perde il vizio di vincere e anche lo scrimmage del Flaminio con Cento non fa eccezione. Senza Camara, impegnato in Senegal con la sua Nazionale, RivieraBanca gioca con buon ritmo e con la consueta, ottima, circolazione di palla, trovando buone cose da tutti i giocatori chiamati in causa e vincendo per 91-66. Mattatore assoluto Alessandro Simioni, autore di 31 punti. I biancorossi fanno gara di testa fin da subito, con Masciadri e Grande importanti per il 24-18 del 10’. Nel secondo quarto tanta brillantezza davanti e buona efficacia anche dal punto di vista della difesa, con Rbr che, dopo il 7-7, dilaga sul 20-7 con la tripla di Robinson e poi sul 29-12 con eccellente gioco di squadra. Il punteggio si azzera dopo ogni quarto, come da consuetudine per questo tipo di amichevoli, ma anche nel terzo sono gli uomini di Dell’Agnello a comandare. Simioni è fantastico in attacco e concretizza con triple e canestri da sotto la circolazione di squadra. RivieraBanca chiude il quarto sul 25-20, frenando un po’ solo in un quarto periodo che Cento si aggiudica di 3 punti (13-16). Il tabellino di RivieraBanca: Simioni 31, Johnson 16, Masciadri 7, Marini 8, Anumba 7, Robinson 7, Tomassini 5, Grande 8, Bedetti 2, Bonfè, Amaroli. All.: Dell’Agnello.

Intanto la A2 va avanti. Venerdì sera si sono giocate due partite molto significative per il campionato. Una è quella tra Verona e Udine, finita con i friulani a dominare (64-92) grazie a un eccellente Alibegovic, autore di 30 punti. L’altra è quella dell’Italia, che ha battuto 95-71 l’Islanda grazie ai 19 punti di Grant Basile. Grazie a questo esordio con gli azzurri, ora l’americano in forza a Cantù può giocare da italiano, consentendo dunque ai brianzoli di andare alla ricerca di un ulteriore straniero per arricchire una rosa già di primissimo livello. Un chiaro punto di svolta del campionato, pur se al momento Cantù è quarta con 18 punti. Rbr guarda poi alle partite in cui è impegnato Gora Camara. Nella prima, l’81-58 del suo Senegal con il Rwanda, il giocatore biancorosso ha messo a segno 4 punti con 6 rimbalzi in quasi 15 minuti di gioco.

Loriano Zannoni