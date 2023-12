Rbr, sotto l’albero il derby con Forlì. Ma il mese decisivo sarà gennaio

La temperatura comincia a salire nei pressi del Flaminio, col derby di sabato sempre più vicino. Con Forlì sarà ‘RivieraBanca Day’, una serata speciale individuata dalla società biancorossa già immediatamente dopo la stesura di calendari. Non saranno validi gli abbonamenti, ma i possessori delle tessere stagionali avranno comunque l’opportunità di acquistare i biglietti a prezzi agevolati. Il prezzo intero per curve e laterali sarà di 18 euro (abbonati 10), quello ridotto 10 (8). Per le poltrone rosse 30 euro (15), per quelle bianche 40 (20) e per il parterre 60 (40). Con il biglietto, in vendita in sede e nelle tabaccherie autorizzate, verrà consegnata una sciarpa biancorossa ‘Forza Rimini’ ideata per l’occasione.

Sarà anche l’ultima ‘Cima Coppi’ per Rbr dopo un periodo piuttosto complicato a livello di calendario. Con Forlì, i biancorossi avranno affrontato tutte le prime sei in classifica nelle ultime sette partite. È abbastanza chiaro ormai che per risalire qualche gradino nella graduatoria del girone rosso sarà necessario anche qualche colpo a sorpresa, ma resta il fatto che i veri scontri diretti cominceranno dopo Natale. Quelli da non sbagliare, pena la condanna ai playout. Importante, in questo senso, la partita di sabato 30 a Chiusi e ancor più quella del 7 gennaio a Cento. Due gare da vincere per risalire. La seconda, quella a Cento, vale anche doppio, con i biancorossi che avranno un duplice obiettivo: guadagnare due punti sulla rivale più diretta per l’ottava posizione e magari mettere a posto anche lo scontro diretto (al momento 1-0 e +5 per la squadra di coach Mecacci).

RivieraBanca per risalire deve entrare in striscia e approfittare di un gennaio che poi proporrà la doppia sfida casalinga con la Cividale del ‘Pilla’ e con Nardò. Quest’ultima è la sorpresa del girone rosso, altra squadra da mettere nel mirino per un eventuale aggancio pur se i punti di distanza attualmente sono 6, non esattamente pochissimi visto che Rimini in tutto ne ha 8. Di seguito il calendario ha in serbo la gara esterna con Trieste e quella interna con Udine, due big. Poi sarà orologio, fase da attaccare con più punti possibili per evitare sfide da montagne russe. Va ricordato: le squadre affronteranno in casa quelle che le seguono a livello di posizionamento nell’altro girone, mentre andranno in trasferta contro quelle che la precedono. Un esempio: se Rbr arrivasse 9ª dopo l’ultima gara con Udine, beccherebbe in casa 10ª, 11ª e 12ª del verde, ma anche 1ª e 2ª. Dunque molto probabilmente Trapani e Cantù, non proprio una pesca fortunata. Ecco perché guadagnare più posizioni possibili, magari finendo ottavi già prima dell’orologio, potrebbe aiutare parecchio. Rbr deve centrare almeno quattro vittorie su sette partite. Per il cuore, la partita di sabato è fondamentale. Per la classifica, quella del 7 gennaio ancora di più.

Loriano Zannoni