Rbr, Tomassini vede il futuro roseo: "Alla pari con le squadre più forti"

Tra girone di ritorno e orologio, le riflessioni su una squadra in decisa crescita sono frequenti e anche gli stessi giocatori avvertono il momento positivo. La vittoria con Udine, oltre a valere il quinto successo negli ultimi sei incontri, certifica dopo Trieste che Rbr può giocarsela ad armi pari, e a tratti dominare, anche top team che fanno stabilmente parte dell’alta classifica. "È stata una bella domenica in tutti i sensi – dice Giovanni Tomassini –. Per la vittoria, per la cornice e per la classifica che adesso ci sorride un po’ di più. Nei primi due quarti abbiamo tirato con ottime percentuali e siamo andati avanti in maniera netta, poi sapevamo che sarebbe potuto arrivare un momento di difficoltà, in fondo affrontavamo una grande squadra come Udine. Qualche problema in più a segnare, ma abbiamo tenuto bene in difesa e siamo stati anche abbastanza bravi a rimbalzo contro una squadra più fisica della nostra. Siamo contenti di come è andata".

Lo stesso "Tom" è rifiorito da qualche partita dopo un periodo non positivo. Per lui anche compiti diversi rispetto a inizio campionato e più playmaking in sostituzione di Tassinari, con Grande a giostrare parecchio da guardia. Rbr migliora attraverso i buoni momenti dei suoi interpreti e anche attraverso una difesa più tosta. "Il modo in cui giochiamo e ci passiamo la palla rimane uno dei fattori più importanti – continua Tomassini –, ma la difesa ti fa vincere le partite, si sa. All’inizio con Udine sembravamo in difficoltà, ma il piano era non lasciare nulla a loro sull’arco e hanno sfruttato questo per trovare punti dentro. Hanno segnato qualche canestro facile, ma non si sono accesi da tre e questo è stato importantissimo. Ogni tanto devi concedere qualcosa per togliere i punti di forza altrui. Le linee guida hanno dato i loro frutti, con Udine abbiamo giocato un’ottima partita". Ora la fase a orologio, da affrontare con una dote di 18 punti in classifica come Piacenza e Cento. Quali margini di crescita ha la squadra? "C’è sempre da migliorare. Si vede che, ad esempio, quando fermiamo troppo la palla andiamo in difficoltà tutti. Dobbiamo migliorare a livello difensivo e anche sotto altri aspetti. Bisogna crescere sempre. Avremo partite toste nell’orologio, il livello in tanti incontri sarà alto. Vogliamo lottare fino alla fine anche contro le squadre più forti. La classifica adesso ci sorride, ma noi vogliamo sorridere ancora di più".