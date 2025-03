Rbr, tornano le curve per il derby. Ma il pericolo maggiore è Ahmad

Questa volta non si sentiranno le scarpe strisciare sul parquet in un inizio di gara surreale, da laboratorio. Il tifo di Rimini e Pesaro sarà presente e rumoroso fin da subito, ma anche prima della palla a due. Quel 76-82 del 10 novembre, maturato in una Vitifrigo Arena insolita e senza le curve, lascerà spazio a tutt’altra partita. Anche in campo, perché quella Carpegna Prosciutto è lontanissima parente da quella attuale. Non tanto per i giocatori, quanto per il loro rendimento.

Alla guida c’è sempre Spiro Leka, che in Romagna è di casa per le parentesi sulle panchine di Morciano, San Marino e Santarcangelo tra il 2003 e il 2009. Il 60enne coach è riuscito a rialzare il rendimento di un gruppo di talento ma che nelle prime settimane di stagione aveva avuto una produttività ben al di sotto delle aspettative. Il diamante è Khalil Ahmad, miglior marcatore di squadra e anche di tutta la A2 con 21.3 punti. L’unico sopra il ventello di media tra tutti i giocatori del campionato.

Il 28enne californiano, che nel suo passato oltreoceano ha anche Islanda, Israele e Belgio, è un autentico talento, spesso e volentieri incontenibile. Un play-guardia che nella gara d’andata ne ha messi 38 e che si è anche superato qualche settimana fa contro Ozrinuovi, quando ne ha infilati 45. È chiaro che la marcatura su di lui sarà cruciale, ma va anche detto che il resto della compagnia è tutt’altro che da sottovalutare. Ad esempio l’altro americano, l’ala V.J. King, che porta alla causa 14.7 punti con 5.2 rimbalzi. Occhio anche a Octavio Maretto, esterno italo-argentino classe 2004 in vertiginosa crescita, elemento promettente con un recente passato anche nella C pesarese col Loreto. Per lui 5.8 punti, oltre che freschezza e difesa. In quintetto anche l’ala Lorenzo Bucarelli (7.2) e il lungo Simone Zanotti (5.4).

E la panchina? Tantissima qualità. Prima di tutto con il play Matteo Imbrò, protagonista della scalata di Trapani un anno fa e ora autore di 8 punti con 3.2 assist. Poi con Quirino De Laurentiis, centro da 8.5 punti e 4.7 rimbalzi, giocatore di alto livello tra A e A2. Minuti importanti, infine, per le ali Danilo Petrovic (6.9+2.3 rimbalzi) ed Eric Lombardi (6.5+4.4). Va ricordato, sarà il RivieraBanca Day e gli abbonamenti non avranno validità. I biglietti per la partita di domani sono acquistabili alle tabaccherie T’Immagini, Pruccoli e Millennium, ma anche alla sede societaria del Flaminio negli orari d’apertura (oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 19).