Rbr, Turci fissa il primo obiettivo: "Coppa Italia? Ci vogliamo essere"

Tra un inizio di campionato splendido e un riposo necessario. Fino ad arrivare all’amichevole di oggi con Cento e, in prospettiva campionato, la partita interna del 1° dicembre con Brindisi. È una RivieraBanca a 360 gradi quella di questo finale di novembre. Stretta tra l’esigenza di restare mentalmente nel campionato e la necessità di ricaricare le pile. Per la squadra tre giorni pieni di riposo nel post – Livorno, poi allenamenti da giovedì. "Un riposo necessario – dice il direttore generale di Rbr, Davide Turci –. Una stanchezza, secondo me, più mentale che fisica, ora approfittiamo di questa sosta per ricaricare le batterie in attesa del nuovo inizio e di un mese di dicembre niente male, a livello di partite. Giocheremo subito con Brindisi e nessuno guardi alla classifica per considerare questo tipo di avversario. Se dovessero arrivare ai playoff, faranno sicuramente paura a tutti. Va detto che sarà anche un grande piacere incontrare Piero Bucchi".

L’ex coach riminese, ora in forza ai pugliesi, ha passato un inizio di stagione non semplice tra infortuni e squadra che faticava a esprimersi sul parquet. Chi è andata fortissimo è RivieraBanca. "Un campionato straordinario – continua Turci –. Il momento chiave? Secondo me la gara con la Fortitudo. Eravamo senza Tomassini e Robinson e vincere una gara del genere ha rappresentato un bel segnale. Spuntarla in quelle condizioni è stato fantastico. Ora però piedi per terra, continuiamo sempre a pensare a una partita alla volta. La Coppa Italia? Partecipare rappresenterebbe un risultato di assoluto prestigio".

Obiettivo concreto, visto che si qualificano le prime quattro al termine dell’andata. Intanto l’attualità dice che oggi si torna sul parquet del Flaminio per l’allenamento congiunto con Cento, in programma dalle 17 (porte aperte). "L’obiettivo è riprendere gradualmente in vista della prossima settimana. Una sgambata utile per riprendere il ritmo partita in giorni senza campionato". Non ci sarà Gora Camara, impegnato da ieri nelle qualificazioni ad Afrobasket 2025 a Dakar, nel suo Senegal. "Un ragazzo che viene da anni in A1 in cui ha avuto poco spazio. Quello che sta trovando qui a Rimini. Secondo noi ha grandi margini di miglioramento, la sua crescita sarà quella della squadra. Lo seguiamo da Rimini con interesse. Giocare davanti alla famiglia per Gora sarà un’emozione unica".

Loriano Zannoni