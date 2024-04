Rbr, ultimo rintocco di orologio. A Milano per il sogno quinto posto

Ultimo rintocco di orologio per tutte le squadre, che oggi alle 18 giocheranno in contemporanea per evitare il più possibile calcoli e ragionamenti su quale possa essere l’avversario migliore da trovare nei playoff. Rbr, di base, questo tipo di ragionamento non lo fa, ma è presa da altri piccoli grandi problemi. All’infortunio che ha estromesso Masciadri, out per il resto della stagione, si è aggiunto in settimana il ko di Tassinari, fermo per un’infezione al polpaccio. Il giocatore, le cui valutazioni mediche proseguono giornalmente, sarà assente oggi per la sfida in casa dell’Urania.

"È capitato ma andiamo avanti, pensiamo a questa partita – riflette Sandro dell’Agnello –. È chiaro che dispiace, speriamo di poterlo riavere al più presto". Se tutto proseguirà al meglio, "Tasso" potrebbe recuperare in qualche giorno e dunque rendersi disponibile per l’inizio dei playoff. E Riviera Banca come affronterà la trasferta di oggi? "Senza fare calcoli, provando a vincere – prosegue il coach -. In fondo non sappiamo neanche chi troveremo. Noi cercheremo di portare a casa la vittoria come abbiamo sempre fatto". Un eventuale successo, unito alla vittoria di Rieti con Trieste, lancerebbe Rbr verso il quinto posto e la sfida con Torino nei playoff. Con una sconfitta, combinata alla vittoria di Cividale a Vigevano, sarebbe invece settimo posto, con Cantù alle porte nella postseason. In caso di sesto posto, invece, ecco Rieti o Torino. In ogni caso tutta la concentrazione dei biancorossi va al momento in direzione Milano.

"Squadra atipica, che tira da tre più di tutte le altre (33 tentativi nella prima fase col 33%, 31 col 36% nell’orologio) – osserva il timoniere della Rinascita -. Con Landi da 5 possono mettere in campo insieme cinque tiratori. Il nostro obiettivo deve essere quello di sporcare le loro percentuali, non consentire all’Urania di prendersi ti facili, aperti. Noi in difesa abbiamo chiaramente una base nostra, poi mettiamo tre o quattro aggiustamenti a seconda degli avversari". Nell’Urania, quello che tira più di tutti nell’orologio (7.6 tentativi sfiorando il 40%) è il play/guardia Giddy Potts, pericolo pubblico numero uno con i suoi 16 punti di media. Nell’orologio vanno in doppia cifra anche il cambio degli esterni Montano (13.8), il play amato (13.2), l’ala forte Lupusor (11.6) e il centro Beverly (10.5). In casa Rbr, ballottaggio per la posizione di play titolare tra Grande e Tomassini. Per far rifiatare Johnson, in assenza di Masciadri, minuti da 4 per Anumba e Simioni, come visto nell’ultima partita. "Poi c’è da assortire bene il resto del quintetto – chiude Dell’Agnello –. Vogliamo proseguire al meglio".