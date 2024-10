Rbr-Urania, sfida al vertice: "Per me sarà speciale"

C’è un pezzo di Rimini nell’Urania capolista e ne riveste una parte fondamentale, decisiva. È Marco Bernardi, preparatore fisico che si è trasferito a Milano dopo gli anni riminesi e ora si ritrova al derby personale con entrambe le squadre prime e senza sconfitte. "Siamo molto contenti, carichi, c’è un bellissimo clima – dice Bernardi –. Mi sto trovando molto bene, sono circondato da ottimi professionisti e persone. Poi, è chiaro, i risultati della squadra danno fiducia e caricano tutti".

La Wegreenit ha battuto in serie Fortitudo, Verona e Piacenza. Con la forza di Gentile, Amato, Potts e non solo. "Tutti grandi professionisti – commenta Bernardi –. Come ogni anno c’è chi è più rapido, chi è più esplosivo e chi è più performante, ma il livello fisico è eccellente. Siamo 3-0 e ovviamente siamo contenti. Prendiamo ogni partita come un’opportunità per crescere e per giocarcela con tutti". Per Marco un viaggio in un mondo nuovo. "Per me è una grandissima novità visto che ho sempre lavorato a Rimini tra Crabs e Rbr. Molto stimolante, direi quello di cui avevo bisogno. Fin dall’inizio c’è stata tanta voglia di lavorare sul campo. Anche qui mi sento a casa. Lavoriamo in maniera integrata con la parte tecnica e c’è grande sinergia tra di noi. L’obiettivo? Che i giocatori siano il più possibile performanti e che stiano bene".

Domenica, alle 18, palla a due in un Flaminio che per Marco Bernardi è casa. "Sarà decisamente strano sedersi sull’altra panchina, ma rimane il fatto che per me sarà un’emozione incredibile. Rivedrò e riabbraccerò con piacere tante persone che conosco e che apprezzo. Poi si giocherà e Rimini è una squadra forte con giocatori di cui conosco le qualità. Noi dovremo disputare un’ottima partita per metterli in difficoltà. Sono sicuro che saremo in grado di farlo".

Intanto la classifica del super girone unico di serie A2 ha preso forma completa con gli ultimi recuperi della seconda giornata. La Fortitudo ha battuto Orzinuovi 80-75 (22 di Freeman), mentre Cantù (Basile 21) ha dominato 75-57 una Brindisi ancora sorprendentemente a secco di successi.

La classifica: Cremona, RivieraBanca Rimini e Urania Milano 6; Cividale, Orzinuovi, Cantù, Pesaro, Udine, Rieti e Forlì 4; Cento, Verona, Torino, Avellino, Fortitudo, Livorno e Vigevano 2; Brindisi, Nardò e Piacenza 0.

Loriano Zannoni