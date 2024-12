Rbr Vigevano: Alessandro Grande guida la qualificazione in Coppa con una prestazione eccezionale

C’è qualcosa di Grande nell’ultimo successo di Rbr a Vigevano. Qualcosa di molto grande, perché il play-guardia ex Agrigento ha marchiato a fuoco il match che è poi valso la qualificazione in Coppa. In particolare, quando la Elachem era tornata a -7 con cinque minuti sul cronometro. Un altro esempio di come, a turno, gli esterni biancorossi sappiano accendersi quando richiesto.

"Devi essere bravo a non spezzare il flusso di squadra se non è il tuo turno – riflette Alessandro Grande –, ma bisogna anche essere pronti ad accendersi se è il tuo momento. La chiave è che giochiamo con piacere insieme e condividiamo la palla. Non è semplice, nel senso che siamo tutti giocatori che, negli anni, hanno rivestito ruoli centrali. Però abbiamo un ottimo rapporto e tecnicamente ci capiamo, questo è fondamentale".

Per lui un tabellino che racconta di 17 punti con 5/6 da tre e un indice di efficienza offensiva di 1.36. Una gran partita, con Rbr che ha portato a nove le sue vittorie consecutive.

"Le ultime due gare per certi versi sono state simili, con il nostro break che a un certo punto della partita ci ha permesso di scappare via. In altre, invece, ad esempio con Avellino in casa, abbiamo dovuto piazzare la zampata anche nel finale. Di sicuro è decisiva la difesa. Quando aumentiamo la fisicità e collaboriamo bene anche dietro, i risultati si vedono. Quando questa connessione fisica e mentale è attiva, aumenta anche l’efficienza".

Qualche aggiustamento sulle regole difensive, assieme a una RivieraBanca totalmente focalizzata sulla sua tenuta dietro, hanno permesso a Rimini di bloccare del tutto la vena offensiva di Stefanini e di ottenere una vittoria non banale. "Quando queste formazioni si accendono in attacco, poi è dura. Sono tante le squadre che possono disporre di terminali offensivi importanti e bisogna stare attenti. I miei punti quando Vigevano era tornata a -7? Ho cercato si sfruttare l’occasione restando aggressivo e trovando poi alcuni canestri".

E domenica al Flaminio arriva Cantù per quello che è, di fatto, il big match dell’intera A2 in questa prima parte di stagione. "Una squadra che non nasconde le ambizioni e sappiamo che è una partita di cartello. Sarà necessario avere un approccio nel segno della massima energia possibile. Queste per noi sono le partite più belle da giocare".

Loriano Zannoni