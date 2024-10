Rbr vuol volare più in alto dell’Aquila. Ma Robinson tiene tutti in ansia

di Loriano Zannoni

La Fortitudo non è un’avversaria qualunque, neanche in una A2 di grandi firme. Domani, in un Flaminio presumibilmente ancor più gremito rispetto all’esordio con Udine, RivieraBanca prova a inserire la terza marcia in un campionato che l’ha vista scattare dai blocchi nella maniera migliore. Vittorie con Udine e a Piacenza, mentre la Effe è caduta all’esordio a Milano e poi ha riposato. Già, perché l’infrasettimanale con Orzinuovi è stato spostato di una settimana per la concomitanza con Liverpool – Bologna. Così vanno le cose.

Il gruppo biancorosso spera di poter avere Gerald Robinson, ma la sua presenza rimane in forte dubbio per il problema all’adduttore destro. Per lui una situazione da valutare di giorno in giorno con estrema cautela, anche in considerazione del fatto che la prossima partita arriverà domenica 13, senza infrasettimanali in mezzo. Anche Bologna non è in perfette condizioni fisiche. Mancherà la stella indiscussa, quel Pietro Aradori che in A2 vale come un americano e che è reduce da un infortunio al tendine d’Achille. Per lui un lungo stop che sta per terminare e che lo dovrebbe portare in campo nel mese di novembre.

Rispetto alla gara di Milano, dovrebbe avere un minutaggio maggiore Panni, che sta recuperando in pieno dopo l’intervento di fine agosto per ernia inguinale.

Al Flaminio rientrerà sicuramente Mian, ala piccola classe ’92, mvp dell’ultima Supercoppa e autore di un’ottima annata a Trapani nello scorso campionato. La squadra è guidata da due play molto diversi tra loro ma entrambi di grande personalità cestistica. In quintetto parte Matteo Fantinelli, rimasto alla Fortitudo nonostante il notevole interesse mostrato da tante squadre di A2. Per lui, che sa essere utile in tanti modi e sa portare gli avversari diretti anche spalle a canestro, un esordio da 10 punti, 6 rimbalzi e 10 assist: la perfetta sintesi del suo modo di giocare.

Dalla panchina invece sale Gherardo Sabatini, 8 assist a Milano, capace di incidere fortemente in partita con le sue iniziative. La guardia titolare è Riccardo Bolpin, confermato, anche lui un giocatore di stazza. Uno che nello scorso girone rosso infilava 10 punti a partita. Come nel 2023-2024, anche quest’anno Bologna ha scelto di puntare su due lunghi americani. La conferma è quella di Freeman, che l’anno passato ne metteva 14 con l’aggiunta di 7.8 rimbalzi.

La novità, al posto di Ogden, è quella di Kenny Gabriel. Un giocatore di alto livello, negli ultimi tre anni a Brescia in A e in passato anche protagonista di una felice parentesi al Panathinaikos. All’esordio si è concesso dieci tiri da tre, infilandone due. Dalla panchina occhio al sempreverde Cusin e all’ex Rimini Battistini. È scontro tra titani, Rbr vuole continuare a sorridere.