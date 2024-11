Rbr vuole continuare a correre: "Ma non sottovalutiamo Cento"

È il primo turno infrasettimanale al Flaminio e RivieraBanca lo affronta con l’obiettivo di restare ancora sola in vetta alla classifica. L’occasione è ghiotta perché l’avversario, la Banca Sella Cento, non è di certo tra le big della categoria. Stazione nelle parti meno nobili della classifica, il gruppo di coach Di Paolantonio. Finora 6 sconfitte e solo 2 vittorie, una delle quali peraltro ottenuta, senza Delfino, domenica contro Brindisi. "E in quella occasione ho visto una squadra molto brillante, sul pezzo", avverte Sandro Dell’Agnello, che invita tutti a non sottovalutare la terzultima della classe. "Con Brindisi hanno giocato bene – continua il coach – e questo ci deve far mettere sull’attenti. Hanno perso qualche partita per episodi negli ultimi possessi ma domenica mi sono apparsi brillanti e in fiducia". L’obiettivo, in casa RivieraBanca, è solo uno ed è molto chiaro. "Ripetere la prova solida di Torino, dare continuità a quello che stiamo facendo nel corso dei 40 minuti. L’ultima gara è stata una delle nostre migliori, per sostanza, e dobbiamo cercare di essere sempre così".

I pericoli degli avversari sono noti, non fosse altro perché la Banca Sella è stata affrontata anche due volte in precampionato. "Davis è il loro miglior marcatore e sta facendo molto bene. Un 4 che ha dimostrato di poter essere parecchio efficace. Poi c’è Henderson, che sicuramente ha un valore più alto di quello che ha fatto vedere finora. In ogni caso bisogna fare tanta attenzione a tutti, anche a giocatori che escono dalla panchina come Sperduto e Alessandrini che hanno punti nelle mani per incidere su ogni partita". E poi c’è Carlos Delfino, che ha passato qualche giorno in Argentina per la celebrazione della ‘Generacion dorada’, il leggendario gruppo della nazionale albiceleste che ha vinto, 20 anni fa, l’oro alle Olimpiadi di Atene. Stasera il giocatore dovrebbe essere regolarmente in campo. "È un grande giocatore e può fare di tutto: segnare e assistere gli altri", commenta Dell’Agnello, che poi prosegue ad analizzare un attacco Rbr che è tuttora ampiamente primo in A2 con 85 punti segnati di media.

"Stiamo cercando di mettere tutti nelle condizioni migliori per fare la prestazione. E, abbinato a questo, ci stiamo passando bene la palla, senza egoismi. Bene così. Camara? A Torino è stato più solido e, invece che saltare su tutto, sta capendo che allo stesso modo, e ancor di più, vale tenere la posizione giusta a livello difensivo". Nella Rbr che viaggia come un treno, ci sono ancora inaspettati margini di crescita.

Loriano Zannoni