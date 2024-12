Re-Basket 2000 cerca conferme contro Social OSA Milano in Serie B Interregionale

Re-Basket 2000 (10) è in cerca di conferme a Scandiano, dove alle 18 va in scena la seconda giornata di ritorno di Serie B Interregionale. I biancoblù, reduci dal blitz esterno sul campo della Gardonese, ricevono la visita della Social OSA Milano (8), che occupa la penultima piazza e che all’andata venne sconfitta col punteggio di 77-71.

"Ho detto ai ragazzi che le prossime gare devono essere affrontate tutte con lo spirito del dentro o fuori. Abbiamo l’obbligo di fare punti e la sfida con Milano ha tutte le caratteristiche dello scontro diretto: all’andata abbiamo vinto, quindi conquistare i 2 punti ci darebbe un vantaggio contro i lombardi" spiega coach Alberto Baroni (foto).

Nelle fila lombarde occhio alla guardia Hidalgo Quiroz (14,2 punti di media), mentre sfiora la doppia cifra l’oriundo Casini, 44 anni, che vanta una lunga carriera nelle minors, in particolare in A2.

Anticipi. In Divisione Regionale 1 colpo a sorpresa del Basketreggio (8), che passa 70-65 in via Primo Maggio sorprendendo 70-65 il Basket Jolly (14), trascinata dai 14 punti di Brogio e dagli 11 di Lasagni, anche se i canestri decisivi portano la firma di Soncini; tra i padroni di casa non bastano i 19 di Taddei.

Netto stop esterno, invece, per la Pallacanestro Reggiolo (10), che cede 90-56 sul campo dell’imbattuta Piacenza (22), capolista del girone: nella ripresa, dopo il 39-35 di metà gara, i padroni di casa prendono il largo, rendendo inutili i 16 punti di Neri.