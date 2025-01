Recanati. Arriva Ozzano, il club leopardiano carica la squadra

"Le gare con Roseto e Civitanova non hanno scalfito le nostre certezze". È quanto si legge nella nota del direttivo della società Pallacanestro Recanati, in vista della partita casalinga di domani alle 18 contro Ozzano. Si tratta di una sfida d’alta classifica della B Interregionale: i leopardiani sono quarti con 22 punti mentre gli avversari ne hanno 2 di più quando mancano quattro gare al termine della prima fase di campionato. "Il cammino – si legge nella nota – è sopra le aspettative. Abbiamo approcciato a questa nuova dimensione con l’umiltà di una squadra costruita principalmente da non professionisti e con l’unico obiettivo di conservare la categoria. Il campo ci sta dando ragione e la classifica dice che nonostante tutto siamo lì, assieme a corazzate costruite per salire al piano di sopra". La squadra domenica dopo domenica ha dimostrato di potere stare lassù abbinando risultati e gioco. Adesso l’attenzione è per il match interno contro Ozzano a cui la squadra chiede di voltare pagina dopo i passi falsi con Roseto e Virtus Civitanova.