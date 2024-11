Recanati, Attila e Matelica in cerca di riscatto

"Contro il Bramante Pesaro dovremo mettere in campo tanta energia e alzare il ritmo". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, detta la ricetta per la gara delle 18 di domani (in casa), match valido per la nona giornata della serie B Interregionale. La Virtus è reduce dalla vittoria sul campo della leader Recanati, ma la soddisfazione per l’exploit è stata un po’ attenuata dagli acciacchi accusati dai giocatori e solo alla vigilia del match il tecnico saprà su chi fare affidamento. Ma al di là degli interpreti il piano gara è già stato predisposto. "I pesaresi – spiega Domizioli – costituiscono una formazione che si passa molto la palla per sviluppare poi il suo gioco, noi dovremo alzare il ritmo e far sì che giochino di meno a metà campo". Gli avversari possono contare su un nucleo che gioca assieme da tempo. La Virtus ha 8 punti e l’inizio della stagione è positivo sotto ogni aspetto. "Siamo più avanti rispetto alle previsioni, dobbiamo continuare di questo passo". Il tecnico indica dove la squadra deve crescere. "Nel riconoscere le situazioni in mezzo al campo, migliorare cosa fare e quando farlo. Sono più che altro situazioni tattiche".