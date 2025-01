Recanati, parla Andreani. "È un derby, la posta in palio sarà molto alta»

"È un derby che per di più mette in palio 2 punti molto importanti per noi e per Porto Recanati". Il portorecanatese Lorenzo Andreani, punto di riferimento della squadra recanatese seconda in classifica, parla della sfida di oggi a Porto Recanati, a 2 punti dal secondo posto. "Il palas sarà strapieno perché è un derby, sarà una partita intensa con tanta emotività". Si profila un match insidioso. "Loro con l’arrivo di coach Coen subiscono pochi punti, la chiave della partita sarà la gestione delle difese tattiche dei portorecanatesi. Poi dovremo limitare Gamazo, Caverni e Montanari". È una partita che si discosta dalle altre. "Il campo e la squadra di Porto Recanati sono aspetti che incideranno parecchio. In queste partite occorre farsi trovare pronti sin dall’avvio al fattore campo e alla preparazione tattica. Nel corso della partita ci saranno anche dei momenti difficili e in quelle fasi non dovremo farci travolgere". Per il portorecanatese Andreani si profila una partita particolare giocando a casa sua ma con un’altra squadra. "Ci saranno tantissimi amici e sarò emozionato per una gara che dopo tanti anni mi porta nella mia città da avversario".