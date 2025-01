Recanati. Sconfitta maturata nell’ultimo quarto. Parziale di 33-5

È stato un ultimo quarto da incubo a Civitanova e Recanati è tornata a mani vuote dal derby a Civitanova. Un finale impensabile considerando che i leopardiani hanno chiuso in vantaggio i precedenti due (33-35, 47-49). Come purtroppo si è già verificato in altre occasioni gli ultimi dieci giri di lancette sono stati folli: break terrificante di 21-2 con Recanati che ha segnato solamente a cronometro fermo. Ma in generale è stato un ultimo quarto da dimenticare come certificato dal parziale di 33-5.

Adesso occorre resettare tutto per prepararsi all’ottava giornata di ritorno quando Recanati riceverà alle 18 di domenica Ozzano, una formazione che ha 2 punti in più della squadra di coach Di Chiara. Per Recanati a Civitanova si è trattato della seconda battuta d’arresto consecutiva dopo quella nel turno precedente con Roseto e la partita di domenica, una sfida d’alta classifica, rappresenta la migliore occasione per voltare pagina e riprendere il cammino.