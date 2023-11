Reggio ’acchiappa-palloni’. Solo Bologna meglio di noi

Migliorare per crescere ancora. Soprattutto in vista dei prossimi impegni che la Pallacanestro Reggiana dovrà affrontare, visto che il calendario proporrà la difficile trasferta a Trento (domenica alle 18,15) contro una squadra di ottimo livello e in grande crescita e poi la ‘doppietta’ al PalaBigi, prima con la neopromossa Pistoia (domenica 12 alle 19) e poi con Tortona (il 19 alle 17,30). I piemontesi - assieme a Brescia, alla già citata Dolomiti Energia e probabilmente alla Reyer - sono i primi outsider del campionato a ruota delle corazzate Bologna e Milano.

Uno status a cui ambisce anche la Unahotels che ha il talento e il roster giusto per candidarsi ad un posto playoff, magari da posizione privilegiata. Nelle prime cinque giornate si è giustamente parlato delle grandi fiammate offensive di Galloway e compagni, ma con molta lucidità Priftis ha sempre posto l’accento anche sulle cose da migliorare. Parliamo soprattutto del lavoro a rimbalzo e della fase difensiva, dove si sono visti passaggi a vuoto che in prospettiva andranno evitati. Scorrendo le statistiche però è sorprendente notare come, pur consapevoli che alcune situazioni di contenimento dovranno essere migliorate, Reggio sia la seconda squadra in tutta la Serie A per palle recuperate (9,6) dietro solo alla Virtus (10): attualmente la squadra più forte e solida del campionato. Cosa significa tutto questo? In primis che gli ‘istinti’ difensivi della squadra di Priftis non sono così male e che Weber (nella foto, per lui 2,4 recuperi ad incontro) e compagni garantiscono una pressione sulla palla e un’attenzione alle linee di passaggio con pochissimi eguali. In seconda battuta che, probabilmente, ha nel proprio dna quello di mettere pressione in queste situazioni anche per poi correre in contropiede o per tenere un ritmo partita più congeniale alle proprie caratteristiche. Tradotto: Reggio pur concedendo qualcosa ‘dietro’ trae comunque beneficio da questo atteggiamento un po’ ‘sbilanciato’ che favorisce tante situazioni di transizione con più spazi per gli attaccanti biancorossi. La Unahotels può quindi migliorare in difesa? Senza dubbio, soprattutto nei ‘tagliafuori’ o nelle rotazioni che devono dare più protezione al ferro, ma è davvero un problema così ‘profondo’ come qualcuno sostiene? Al momento no e anche i dati, con la squadra di Priftis che è sesta nella classifica delle migliori difese (78,6 punti subiti, comanda la Reyer con 73) ne è una parziale, ma significativa, conferma.