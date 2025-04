Reggio Emilia espugna senza patemi Scafati

Reggio Emilia, 12 aprile 2025 – L’Unahotels espugna senza troppi patemi la Beta Ricambi Arena, battendo la Givova Scafati, e conquista altri 2 importanti punti nel cammino verso i playoff. Franco il successo dei biancorossi, che vincono, alla resa dei conti, con l’apporto di tutto il collettivo, dopo che la “verve” di Winston e la solidità di Faye sotto i tabelloni, spianano la strada per la vittoria. Un blitz colto senza bisogno di sprecare troppe energie, considerata pure la serata no dei campani, ad eccezione dell’ex di turno: Andrea Cinciarini.

Il “Cincia” è l’unico costante tra i suoi, e nel primo quarto illude la Givova di poter competere. Ma dal secondo in poi Reggio assume in maniera decisa l’iniziativa, per poi rifilare, salvo un brevissimo momento di pausa, colpi duri, ficcanti e continui, alla difesa avversaria. Bevuto il “brodino” Scafati, rivelatosi molto meno indigesto di quanto si potesse pensare alla vigilia, Smith e compagni possono concentrarsi sull’importante appuntamento di martedì prossimo al PalaBigi: gara 2 dei playoff di Fiba Champions League contro l’Unicaja Malaga, che ha nettamente prevalso nel primo match della serie. Tornando al match di campionato in Campania: inizia con difese molto allegre, sulle quali svetta un ottimo Cinciarini (in doppia cifra già nel primo quarto) che si beve un evanescente Winston in difesa, che non è poi una novità, ma approfitta anche dell’eccessivo nervosismo di Barford. L’Unahotels si tiene a galla con la “verve” di Uglietti e la fisicità di Faye, per il -1 della prima sirena. Che è anche l’ultimo momento in cui la Givova si ritrova col naso davanti. Dal secondo quarto in poi infatti la gara si indirizza verso la sponda biancorossa: grazie in particolare a un imperioso break di 12-0 frutto di una estrema intensità in difensiva che produce canestri facili in contropiede.

I padroni di casa riescono, in quel frangente, a reagire, con un controparziale di 8-0; ma è l’ultimo lampo di vita di Scafati, che spreca diverse occasioni per tornare a contatto; e quando la truppa di Priftis ritrova concentrazione, va al riposo sul +9. Nel terzo periodo l’inerzia della contesa non cambia, Reggio mantiene il bottino accumulato affidandosi alle magie di Winston, e a un paio di funamboliche conclusioni di Smith, che soddisfano il palato dei tre tifosi biancorossi scesi sino in Campania. Gli emiliani toccano anche il +16 prima di chiudere avanti il periodo 49-63. Bastano 3’ nell’ultima frazione per consentire alla Unahotels di chiudere i conti: break di 14-3, per il +25. Da quel momento è pura accademia e giocatori in campo pensano soprattutto a non farsi male.

Il tabellino

GIVOVA: Sakota, Zanelli 3, Anim 3, Ulaneo, Sorokas 10, Miaschi 2, Pinkins 10, Cinciarini 24, Maxhuni 16, Akin 1. N.e.:Sangiovanni e Borrelli. All.: Ramondino UNAHOTELS: Barford 15, Winston 21, Faye 8, Gombauld 9, Smith 10, Uglietti 8, Fainke, Vitali 5, Grant 2, Chillo, Cheatham 6. N.e.: Bonaretti. All.: Priftis Arbitri: Beniamino Manuel Attard, Denny Borgioni, Alessandro Nicolini Parziali: 24-23, 35-44, 49-63 Note: tiri da 3: Givova 7/28, Unahotels 8/24, tiri liberi: Scafati 16/20, Reggio Emilia 8/9. Rimbalzi: 34-33.