Reggio non conosce la fatica: Varese kappao. E Priftis vince il derby greco con Kastritis

VARESE 63 UNAHOTELS 78

OPENJOBMETIS VARESE: Akobundu-Ehiogu 6 (3/5 da 2), Alviti 6 (0/1, 2/7), Mitrou-Long 10 (4/9, 0/2), Gray n.e., Bradford 7 (1/4, 1/6), Tyus 4 (2/3 da 2), Librizzi 1 (0/2, 0/2), Virginio 6 (2/3 da 3), Acciari n.e., Assui (0/1 da 3), Fall, Hands 23 (7/12, 1/5). All.: Kastritis.

UNAHOTELS: Barford 17 (4/4, 3/8), Gallo (0/1 da 3) Winston 17 (4/7, 0/1), Faye 11 (5/7 da 2), Smith 15 (2/3, 3/5), Uglietti 2 (1/1, 0/4), Fainke, Vitali (0/1, 0/1), Faried 4 (2/4 da 2), Grant 2 (1/3, 0/1), Chillo (0/1 da 3), Cheatham 10 (3/7, 1/7). All.: Priftis.

Arbitri: Lanzarini, Gonella, Nicolini.

Parziali: 14-20, 29-33, 45-53.

Note: fallo tecnico a Librizzi al 32’. T.lib.: Var. 11/15, Reg. 13/16. Rimb.: Var. 28, Reg. 47. Ass: Var. 14, Reg. 20.

Esame di greco superato e missione compiuta. Nella sfida tutta ellenica fra allenatori, Priftis ha la meglio sul connazionale Kastritis, alla prima davanti al suo nuovo pubblico, ma la gara non è stata sicuramente per palati fini, complici i molti limiti tecnici di Varese e la comprensibile stanchezza fisica e mentale della Unahotels, alla quinta partita in quindici giorni senza contare che si torna sul parquet domani in Spagna dove ci si giocherà una enorme fetta di qualificazione ai quarti di finale di BCL e domenica è in calendario il match contro Venezia, decisivo in chiave playoff.

Coach Priftis ha un piano partita ben preciso, ovvero sfruttare il maggior tasso tecnico sotto le plance e Faye risponde presente: i primi sette punti portano tutti la sua firma. I giri del motore del match però restano bassi ma a cambiare il ritmo ci pensa l’ingresso dell’aspirapolvere Faried (cinque rimbalzi nel primo quarto) e di Jamar Smith che, fresco di rinnovo, veste i panni del ‘chirurgo’ per provare a rompere l’equilibrio. Il break si concretizza nel secondo periodo con sette punti consecutivi di Barford che portano la Unahotels al massimo vantaggio (18-30 al 14’). Il canestro però d’un tratto sembra tappato: Reggio non segna, fatta eccezione per una bomba di Smith poco prima dell’intervallo. Peccato perché il dominio a rimbalzo, soprattutto offensivo, è netto (26-13 totali, 10-2 in attacco) ma i cannoni biancorossi sparano a salve da tre (4/18 al 20’). Il copione non cambia nella ripresa con la Unahotels che prova ancora a scappare via (29-40 al 23’) ma poi si intestardisce un’altra volta a tirare dalla lunga distanza in una serata da ‘Ciapanò’, cosi Varese prova a recuperare trascinata da Hands. Basta però un mezzo ultimo periodo da Unahotels per chiudere i conti: Grant inchioda il 47-57 al 31’, Kastritis chiama time-out per arginare la fuga, ma Faye istituisce la ‘No-Fly Zone’ nel pitturato difensivo con due stoppate consecutive mentre Winston piazza un terrificante 10-0 in tre minuti, dove segna solo lui, intervallato da un pregevole layup di Smith. Titoli di coda e check-in per l’imbarco verso Manresa per continuare il sogno europeo.