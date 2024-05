Reggio tornerà a giocare una coppa europea: "Puntiamo a confermare Galloway e Black"

Archiviata la brillante stagione da poco conclusa, in casa Pallacanestro Reggiana si pianifica già il futuro.

In un colloquio a tavola imbandita ne ha parlato coi media il general manager Claudio Coldebella.

Ripensando all’annata appena finita: c’è più delusione per la finalissima di Coppa Italia mancata di un soffio o per l’eliminazione ai playoff? Quali sono le prime certezze per l’Unahotels che verrà?

"Torneremo a giocare una Coppa europea. In queste ore abbiamo avuto una riunione in cui ci siamo trovati tutti d’accordo su questo punto: proprietà e management, di concerto con lo staff tecnico".

Sarà Eurocup o Fiba Champions League?

"Ci prenderemo una decina di giorni per capire quale scelta fare: in base alla nostra progettualità e al tipo di squadra che pensiamo di costruire. Consapevoli che dipende anche dai regolamenti e dove opterà chi in classifica è arrivato prima di noi". Che sia Bcl o Eurocup, occorrerà avere un organico più profondo. Pensata a 11 giocatori impattanti?

"L’idea è quella. Mentre il 12° continuerà ad essere un giovane del nostro vivaio, seguendo le linee indicate dalla proprietà. In quest’ottica la formazione Under 19 tornerà ad allenarsi al PalaBigi, in modo da avere maggiore raccordo con la prima squadra. Seguendo questo piano, anche se ci dispiace molto perché è un ragazzo di qualità e stimatissimo da Priftis, pensiamo che per Alessandro Cipolla sia giunto il momento di giocare con un minutaggio adeguato alla sua esperienza e ai suoi pregi e dunque andrà in un’altra squadra". Chi vorrebbe dei protagonisti di questa annata ancora in biancorosso?

"Puntiamo a confermare Uglietti, Chillo e Vitali (tutti e tre sono sotto contratto ma hanno opzioni d’uscita a loro favore, ndr) e sicuramente sarà dei nostri Sasha Grant (blindato sino al 2025, ndr) che è probabilmente unico per caratteristiche e fisicità tra i giocatori italiani. Vorremmo confermare Galloway, che ci ha dato tantissimo, e non solo sul parquet. Ha dei valori eccezionali anche come persona e non è da tutti rifiutare, in corso di stagione, offerte dall’Eurolega per restare a Reggio. Aspetteremo i suoi legittimi tempi affinchè compia le sue valutazioni. Infine non ci dispiacerebbe poter confermare pure Tarik Black. Su Weber e Atkins stiamo facendo delle riflessioni, dato che le loro caratteristiche tecniche e umane ci sono state molto utili. Quando un gruppo è coeso e unito, è più facile fare bene".

Altre novità all’orizzonte?

"Anticiperemo la campagna abbonamenti e anche quest’estate la preparazione precampionato si svolgerà in città. In modo tale che, fattore importante specie per gli stranieri, i giocatori possano essere vicini a dove si allenano e alle loro famiglie. A Castelnovo Monti, come da tradizione, giocheremo partita ufficiale".

Novità in arrivo anche sulla "Casa biancorossa". Le illustra il direttore sportivo Filippo Barozzi, che Coldebella considera "il mio braccio destro che mi ha supportato, e anche supportato, durante tutto questo".

Sul tema Barozzi spiega: "Una volta completata la bonifica bellica, avvieremo le procedure per trovare la ditta che svolgerà i lavori. In autunno contiamo di posare la prima pietra e pensiamo di concludere l’opera in due anni".