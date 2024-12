Reichert torna in campo: E-Work sfida Castelnuovo Scrivia per risalire in classifica

Partiamo dalle buone notizie. Reichert sarà in campo domenica nella sfida al PalaBubani contro Castelnuovo Scrivia (ore 18), la rivelazione del campionato che occupa la quarta posizione. L’ala tedesca, uscita zoppicando a Campobasso, ha avuto un semplice risentimento al ginocchio destro e si allenerà regolarmente. Il suo contributo sarà fondamentale per far trovare all’E-Work quella vittoria che manca dal 27 ottobre e per bloccare la caduta in classifica che la sta vedendo sempre più vicina alle sabbie mobili delle ultime posizioni.

La terza vittoria in una settimana di San Martino di Lupari e soprattutto il colpo inaspettato di Battipaglia con Sesto San Giovanni, hanno permesso alle due squadre di agganciare le faentine a quota 6 punti e alle loro spalle ci sono Brescia con 4 (avversaria che Faenza affronterà in trasferta il 22 dicembre) e Villafranca con 2. Uno scenario prevedibile viste le dinamiche e i valori del campionato e che non deve preoccupare l’E-Work eccessivamente, ma è chiaro che deve iniziare a fare qualcosa di più per vincere.

I complimenti per le belle prestazioni non portano punti, come ha detto anche Seletti, aggiungendo che "siamo molti acerbi e dobbiamo accelerare il processo di crescita: vorremmo che essere giovani fosse un vantaggio e quindi bisogna convertire la nostra energia in qualcosa di concreto come correre o pressare di più". Riscossa che dovrà arrivare già domenica, perché "siamo in una condizione in cui dobbiamo anche noi fare qualche colpo a sorpresa. Castelnuovo Scrivia ha caratteristiche chiare e non dovremo giocare la sua pallacanestro perché altrimenti non avremo possibilità di vincere".

Domenica si concluderà il girone d’andata e arriveranno i verdetti riguardanti gli accoppiamenti del turno preliminare di Coppa Italia. L’E-Work oscilla tra il settimo e l’ottavo posto e giocherà domenica 29 dicembre fuori casa contro una tra Sesto San Giovanni, Sassari, Castelnuovo Scrivia e Campobasso. Chiaramente da evitare sono le sarde per un discorso economico e logistico e non per i valori tecnici.