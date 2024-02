Ribaltone La Virtus vola, l’Andrea Costa cade

Blacks Faenza

72

Virtus Imola

76

BLACKS FAENZA: Poggi 7, Begarin 19, Pastore 3, Poletti 6, Siberna 9, Petrucci 1, Ballarin, Ndiaye, Vico 25, Papa, Galassi 2, Belmonte All. Lotesoriere.

VIRTUS IMOLA: Masciarelli 17, Ohenhen 19, Barattini 7, Chiappelli 16, Magagnoli 5, Morina 5, Morara 2, Aglio 5, Dalpozzo, Vannini. All. Zappi.

Arbitri: Ricci e Spighi.

Note: parziali 12-15; 31-38; 52-55. Tiri da due: Blacks Farenza 17/39; Virtus Imola 14/34. Tiri da tre: 9/32; 10/23. Tiri liberi: 11/15; 18/24. Rimbalzi: 44; 37.

FAENZA (Ravenna)

Il cuore della Virtus Imola batte forte, sempre. Senza Valentini e Alberti, con un Masciarelli debilitato da una noia muscolare, ma comunque in campo, i gialloneri hanno messo tutto quello che potevano.

Raddoppiando le energie e giocando un buon derby ed espugnando il PalCattani. E’ il secondo sigillo consecutivo dopo la vittoria con Fabriano, A metà primo quarto i gialloneri sono sopra di 3 (5-8) con un parziale aperto di 0-6. Dopo la tripla sbagliata da Barattini arriva il canestro di Ohenhen che vale il +5 e qui c’è il time interno con 3’38’’ alla prima sirena.

La Virtus prova a scappare, ma la tripla di Vico mette solo un canestro di distanza fra le due squadre. E’ una partita dove non si segna tanto, il trend rimane anche nel secondo quarto. Il primo vantaggio manfredo lo firma l’ex Galassi, a metà tempo è parità (25-25). Qui la Virtus Imola mette il turbo con Ohenhen e Masciarelli che firmano un parziale di 0-8 (25-33) che costringe Lotesoriere al minuto di sospensione a 2’26’’ alla sirena di metà partita. Al riposo Imola è sopra di 7 con il cesto a fil di sirena di Masciarelli.

Al rientro dagli spogliatoi, Faenza prima ricuce a quota 40 con la tripla di Vico, poco dopo colpisce da tre anche Begarin (43-40) e qui Zappi vuole parlarci su dopo il break di 12-2. La musica non cambia e i Blacks segnano altri 4 punti (47-40). La V imolese fa 0-6 (47-46) rimettendosi in carreggiata. Negli ultimi frangenti Morina chiude i giochi da tre (52-55). Con sei minuti da giocare, dopo il tecnico alla panchina ospite, i padroni di casa sono avanti di uno (58-57). A 4’25’’ Imola deve recuperare 4 punti (61-57) e ne ha segnati solamente due in più di cinque minuti. Il digiuno si interrompe con la tripla di Masciarelli (61-60), Ohenhen pareggia (62-62). Qui i gialloneri prendono coraggio e dopo il canestro da due dei manfredi, Chiappelli firma il sorpasso (64-65). Allunga Ohenhen che da il +3 (64-67) quando c’è un 1’16’’ da giocare. Il 2+1 di Barattini e i liberi di Magagnoli danno l’ultima spallata al derby, nonostante Faenza si siano affidata al tiro da tre nei secondi finali.

Dopo il tour de force di tre partite in otto giorni, la Virtus avrà una settimana per preparare il prossimo impegno con Vicenza. Nei prossimi giorni ci saranno gli esami strumentali per verificare le condizioni di Valentini e Alberti.

Antonio Montefusco