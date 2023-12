Riconoscimento. Johnson nel quintetto d’andata

L’Unieuro si può fregiare di un componente nel miglior quintetto dell’andata nel girone Rosso. Xavier Johnson è infatti stato scelto da Lnp tra i cinque protagonisti: i insieme a lui Diego Monaldi (Udine), Federico Mussini (Cento), Pietro Aradori (Fortitudo) e Justin Reyes (Trieste). Puntualmente in doppia cifra, Johnson sta vivendo un’ottima stagione a livello statistico, a 13,9 punti e 8,4 rimbalzi di media in 26,3’ di utilizzo. Il ‘picco’ si è registrato in occasione della vittoria casalinga su Udine, quando si mese in evidenza e fu decisivo con una ‘doppia doppia’ da 23 punti e 13 rimbalzi.

s. c.