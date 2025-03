Rieti ’bestia nera’ della Rinascita. Una mina vagante con il faro Spencer

Obiettivo rivincita. Già, perché la Real Sebastiani Rieti, sfatato il tabù Cividale in campionato, è diventata l’autentica bestia nera degli ultimi tempi per Rbr. Il 3-0 mise fine ai sogni di gloria biancorossi nei playoff della scorsa primavera, mentre il 91-96 maturato al Flaminio lo scorso 29 dicembre rappresentò il terzo ko di fila in campionato per chiudere l’anno. Le squadre ora sono diverse. In particolar modo Rieti, che aveva già lasciato andare Jazz Johnson per accogliere Jordan Harris, più difensore e meno ‘mangiapalloni’ dell’ex riminese. Per Harris 11.5 punti di media in 12 partite, poi l’infortunio. Al suo posto, la società laziale ha ingaggiato l’esterno finlandese Tobias Palmi, già visto a Cremona tra il 2019 e il 2021 e autore fin qui di 14.5 punti in quattro partite con buone percentuali dal campo.

Chi c’è sempre stato è il miglior rimbalzista della A2, il centro Skylar Spencer, giocatore verticale dai polpastrelli non così raffinati e autore di 9.3 punti con 9.4 rimbalzi. Giocatore che incide, ma nei finali di gara punto a punto è spesso messo nel mirino dalle difese avversarie a causa della sua percentuale ai liberi, un ridottissimo 33%. La pattuglia italiana di coach Alessandro Rossi è guidata da Diego Monaldi, play-guardia ex Udine che ha in mano le chiavi dell’attacco e contribuisce con 12.4 punti, 3 rimbalzi e 2.7 assist. Per lui, che si prende oltre sette tiri da tre di media a partita, tanta vivacità e fantasia. Chi è migliorato tantissimo nel corso dell’annata è Alvise Sarto, guardia-ala di 2 metri classe 2000 che ne mette 9 a gara e che ha trovato sempre più minuti.

Attenzione, perché può passare dal singolo punto segnato contro Pesaro ai 35 dell’ultimo match con Avellino. Parte dalla panchina ma spesso è la prima opzione in attacco. Il quintetto è completato dall’esterno Lorenzo Piccin (4.8 punti) e dal lungo Giorgio Piunti (8.5 + 4 rimbalzi), chiave del successo al Flaminio di fine anno con 19 punti. Dalla panchina, oltre a Sarto, escono il play Marco Spanghero, giocatore di categoria che può prendersi anche parecchi tiri (6.6 punti), e l’ala grande Alexander Cicchetti, un 2.03 da 5.3 punti e 4.1 rimbalzi che fu fattore vero nella partita d’andata con 14 punti e 8 rimbalzi. Per RivieraBanca uno step fondamentale in questo finale di campionato, da giocarsi in un impianto parecchio caldo come il PalaSojourner, dedicato all’indimenticato campione che ha vestito la maglia della Sebastiani dal 1976 al 1983.

Loriano Zannoni