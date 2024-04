Righetti torna a Rimini da avversario: "Ma il Flaminio sarà sempre casa mia"

A Rimini ci è nato ed è cresciuto. Qui è diventato giocatore prima di spiccare il volo dal 2000 in poi, con il picco di un argento olimpico ad Atene 2004 e 114 partite totali in Nazionale. Dal 2017 Alex Righetti è allenatore e domani sarà al Flaminio nello staff della Luiss Roma, avversaria di Rbr in questo penultimo turno di orologio. "Il Flaminio è sempre stato anche il mio palazzetto – ricorda Righetti –. Non ho mai vissuto il 105 Stadium e rimango coi ricordi di quella che è anche l’attuale casa del basket riminese. Prima e dopo la partita di domani le sensazioni saranno forti e l’amarcord prenderà il sopravvento, ma in mezzo c’è una gara importante da giocare". "Rigo" ha già avuto modo di tornare al Flaminio da allenatore in tempi abbastanza recenti. Con la Real Sebastiani Rieti, per la Coppa Italia di B nel 2021, per lui fu anche un ritorno coronato da vittoria. "I ricordi più belli? Tanti – prosegue Righetti –. La A2 vinta con Wylie e Chandler come stranieri, prima di tutto. Due ragazzi con un discreto peso specifico sulla squadra. Un team con italiani di assoluto livello, ad esempio Scarone o Morri, per citarne un paio. Ma anche la coppa Korac che abbiamo giocato sempre lì, al Flaminio".

Il tuffo nel presente impone di guardare a chi si troverà di fronte la Luiss di coach Paccariè nella quale Righetti è assistente, cioè una Rbr che sta viaggiando a tutto gas. "È una società che conosco bene, questa Rbr. Paolo Carasso mi ha allenato da quando avevo 13 anni, poi c’è Larry e anche tanti altri. La squadra? Con Tomassini ho giocato a Ferentino, ma conosco bene anche tutti gli altri, ovviamente li abbiamo analizzati. È una partita importante per entrambe le squadre: Rimini deve cercare il miglior piazzamento possibile per i playoff e noi abbiamo ancora qualche speranza di entrarci. In ogni caso, anche se non dovessimo riuscirci, le vittorie rimangono importanti perché ai playout ci si arriva portandosi in dote i punti ottenuti fin lì". La Luiss Roma ha 18 punti nel girone verde e, a due giornate dal termine, è a -4 dall’ottavo posto di Vigevano, con cui è in vantaggio negli scontri diretti. "Ci proviamo, ma troviamo una Rbr che sta giocando molto bene e, col cambio di allenatore, ha trovato un ottimo assetto. Una delle squadre meno indicate da affrontare in questo momento per come sta viaggiando. Penso e spero possa essere una partita combattuta".

Loriano Zannoni