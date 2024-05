Rilevate le quote dei Meteor. Per il club di Fava è un momento storico. Un settore giovanile biancorosso. Accordo tra Benedetto e Renazzo

La Benedetto è lieta e orgogliosa di annunciare la nascita ufficiale del settore giovanile. La società ha ridato linfa al basket giovanile del territorio, rilevando le quote dell’Asd Meteor di Renazzo, che diventerà parte della famiglia biancorossa, con tanto di logo e colori ufficiali. E’ un momento storico, la società ha compiuto un passo veramente importante e ha dimostrato, ancora una volta, le sue ambizioni. La nascita del settore giovanile è il simbolo di un progetto che non rimane ancorato al presente, ma che apre ad orizzonti e prospettive a lungo termine. Il futuro è uno dei tre punti cardine di questa realtà, insieme alla provincia e alla cultura e l’investimento sul territorio riflette

la voglia di creare un forte senso di comunità e appartenenza da trasmettere ai più giovani appassionati. Non è di certo un segreto che le società ambiziose si basano su settori giovanili solidi e ben strutturati, e sapere che una realtà di provincia come Cento ha in mente questo per il suo futuro, è un’ottima notizia, per nulla scontata, per gli appassionati e per la pallacanestro del nostro paese.