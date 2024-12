Rimadesio batte una big, Mestre ko. L’impresa dei ragazzi di Gallazzi

Torna a vincere la Rimadesio e contro la Gemini Mestre non sono due punti “così per caso“, perché la classifica non dice il valore della squadra oggi affidata a Mattia Ferrari subentrato a Cesare Ciocca tre settimane fa. La Rimadesio batte una big della Serie B che ha avuto una partenza “disgraziata“ e questa cosa non deve comunque far passare in secondo piano il merito della squadra di Gallazzi capace di passare sopra alle difficoltà e alle critiche (spesso esageratamente feroci) e tornare ai due punti. "Dovevamo una risposta a noi stessi prima di tutto" chiarisce coach Edoardo Gallazzi. "Abbiamo fatto una partita molto solida a livello di attenzione e di concentrazione.

Non sempre abbiamo seguito alla lettera il piano partita, qualcosa ci è scappato, non siamo stati così precisi, però alla fine con l’energia, la voglia di aiutarci, di coprire l’un con l’altro gli errori commessi, abbiamo fatto tantissime buone difese nei momenti clou e in attacco non ci siamo mai scomposti, siamo sempre andati avanti a macinare gioco e a trovare tiri aperti nel momento del break. Tutte situazioni, queste, che magari nelle ultime partite erano mancate".

Giudizio confortante a 360 graquello del coach dopo una partita condotta praticamente dall’inizio alla fine senza mai grossi black-out e con il parziale piazzato al momento giusto, a cavallo tra il terzo e il quarto periodo (+12 massimo vantaggio al 32’) quando altre volte invece gli avversari erano stati gli avversari a prendere il sopravvento. Spiccano i 17 punti di Chiumenti (foto), infallibile all’inizio, Fumagalli (14), Torgano (13) e Cipolla (12 e un assist no look da stropicciarsi gli occhi), gli altri in doppia cifra.