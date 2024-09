Rimadesio in rimonta. Abbattuta anche Saronno

Continua il percorso di preparazione della Rimadesio in vista dell’esordio in campionato a Vicenza dell’ultima domenica di settembre. Sabato sera in un Aldo Moro già sold-out la squadra di coach Gallazzi si è aggiudicata il Memorial Mario Sala battendo 96-91 l’AZ Pneumatica Saronno, futura avversaria in Serie B Nazionale. E stasera si replica a Legnano contro gli Knights di coach Piazza. Sale quindi di almeno uno step il grado di difficoltà delle amichevoli affrontate dai bluarancio che dopo il ventello rifilato a Crema si sono ripetuti di fronte al pubblico amico contro gli ex Maspero, Beretta e Negri. Partenza tutta in salita perché Saronno sorprende Desio alla palla a due e scappa via 11-0. I canestri di Bartninkas e Tornari riportano la Rimadesio in linea di galleggiamento che però chiude il primo quarto sotto di 8. Situazione completamente capovolta nel secondo, vinto dai bluarancio 31-19. Nel secondo tempo Desio prova a ripetizione ad allungare ma l’AZ Pneumatica resta in scia praticamente fino al 39’ quando a spaccare in due la partita è l’ennesima tripla di Torgano che alla fine risulterà secondo miglior marcatore a quota 14 punti assieme a Cipolla. Top scorer della squadra brianzola è l’esperto lungo Chiumenti con 20 punti, in doppia cifra anche il lituano Bartninkas (11), capitan Mazzoleni (11) e Fumagalli (10).

Dopo la sfida di Legnano di stasera, sabato si torna all’Aldo Moro per il test contro la Sangiorgese. Sabato sera era scesa in campo anche la Galvi Lissone nel nuovo palasport di via Conti contro i giovani di Varese Academy allenati da Federico Danna che si sono imposti 79-78. Nessuna sgambata infrasettimanale per il quintetto di Galli che scenderà di nuovo in campo sabato alle 19 questa volta al PalaFarè (che, ricordiamo, resterà la sede dei match casalinghi in C Unica) contro Romano di Lombardia.